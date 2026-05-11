DOLIJAO PREVARANT! Od starije žene tražio 150 000 evra, jer joj je sin teško povređen

Kako je danas saopšteno iz Policijske uprave u Nišu, on je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je juče izvršio krivično delo prevara.

Policija u Nišu je po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u tom gradu uhapsila državljanina Bugarske S. B. G. (61), osumnjičenog da je telefonom pozvao ženu (74) iz Niša i rekao joj da je njen sin teško povređen, nakon čega je tražio da mu da 150.000 evra za troškove navodnog lečenja, što je ona i učinila.

Policija je brzim i efikasnim operativnim radom identifikovala i uhapsila osumnjičenog, a kod njega je pronađen gotovo sav novac koji mu je, kako se sumnja, dala sedamdesetčetvorogodišnja žena.

Osumnjičenom je, po nalogu tužilaštva, određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

Policijska uprava u Nišu apeluje na građane, naročito starije osobe, da ukoliko ih pozovu nepoznate osobe i traže im novac, odmah obaveste policijsku upravu ili najbližu policijsku ispostavu na broj telefona 192.

Autor: Jovana Nerić

