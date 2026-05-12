UHAPŠEN PRIPADNIK KRIMINALNE GRUPE: U saradnji s našim UKP 'pao' u Skoplju, sumnja se da je imao samo jedan zadatak (FOTO)

Prilikom pretresa stana i drugih prostorija u Skoplju gde je boravio, pronađena je lična karta drugog lica izdata od strane Republike Srbije, crna taktička uniforma, vojni nož, manja količina marihuane, pištolj marke CZ i municija.

U saradnji i na osnovu razmene informacija između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, UKP, Službe za suzbijanje kriminala i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Severne Makedonije, u Skoplju je uhapšen S. M. (42).

Kako se sumnja, S. M. je u prethodnom periodu ilegalnim putem prešao na teritoriju Severne Makedonije i u toj zemlji, sumnja se, planirao izvršenje teških krivičnih dela za račun članova kriminalne grupe kojoj pripada, najverovatnije krivično delo ubistvo.

