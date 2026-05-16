'UZ MILIĆA ĆE PASTI JOŠ VISOKIH FUNKICIONERA POLICIJE' Boža Spasić za Pink: Doći će do ozbiljnih lomova! PALA JE VELIKA ZVERKA, NEMA ZAŠTIĆENIH!

Božidar Spasić stručnjak za bezbednost, tvrdi da je otmica A.N. odavno planirana, ali da su stvari izmakle kontroli.

- Podsetilo me na slučajeve iz moje karijere, kada se policija umeša u neke kriminalne redove. Tu je čitav jedan lanac, prema mojim procenama, ovo je mnogo ranije planirano, nije bilo odjednom. Vidimo spremne pasoše za bekstvo, novac, vozilo. Sigurno su oni ranije planirali da namame ubijenog - rekao je Spasić pa dodao:

- Čudi me Milić, radili smo zajedno. Policajci uvek uleću u te stvari, ali eto... Ja na primer, nikada nisam hteo da sedim sa kriminalcem za stolom. To lice je pod istragom, pa šta ćeš ti sa kriminalcem na kafi - navodi Spasić.

- Milić je upao u zamku, nije shvatao da će se tu nešto ozbiljno dogoditi. Možda je on svesno, ili je zloupotrebljen... Ova igra je i uvučena i nameštena. Radi se o alavosti oko nekretnina, placeva. Tu su neki računi, sve se oko toga svodilo. Zapanjila me organizacija. Najbolja realizacija je ubistvo. Sreća pa smo mi na vreme reagovali. Za nekoliko sati je sve gotovo, lično mislim da će biti još hapšenja. Vest da je pronađen leš kod autoputa... A dvojica su uhapšena u Jakovu, mislim da su krenuli ka Hrvatsvoj... Ovaj potez načelnika Beogradske policije dovešće do novih lomova unutrašnjih - kaže Spasić.

- Ono što bih posebno kaznio je neprduzimanje mera da se ovo spreči. Država te poštuje, ceni, dobro plaća. Ovo je ogromna šteta i državi - objašnjava Spasić.

- Uz Milića će pasti još visokih fonkcionera. Država je zbog ovoga ranjena, ali će se oporaviti - objašnjava Spasić.

Autor: D.Bošković