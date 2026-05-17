'JUČE PRONAĐENO TELO NIJE JOVANOVO' Kapetan Zdravković o misterioznom nestanku mladića na Savi: Smatramo ga nestalim licem dok se ne dokaže suprotno! UPUTIO VAŽAN APEL

Jovan T. (29) nestao je u noći između 9. i 10. maja kada je sa jednog splava na Savi kod Umke skočio u vodu, a zatim navodno plivao neko vreme nakon čega mu se izgubio svaki trag.

Od trenutka kada je policiji prijavljen nestanak, rečna policija u saradnji sa roniocima iz Žandarmerije pretražuje reku u potrazi za Jovanom.

- Lice je samo skočilo u vodu, vidite da je hladno, nemoguće je dugo boraviti u vodi, a da ostanete svesni, u životu. Mi ga smatramo nestalim licem, dok se ne utvrdi gde je telo, da li je tu bilo supstanci, alkohola... Nikome ne preporučujem da uđete u vodu dok se ne proglasi sezona kupanja, jer može da dođe do utapanja... - rekao je kapetan Vladica Zdravković za TV Pink.

Rečna policija je non stop na terenu, teško je sada roniti, bez obzira na vodostaj, jer ne možemo da odredimo uslove, tu je vetar, padavine, mutna voda, naveo je Zdravković.

Govoreći o telu koje je pronađeno juče, kapetan kaže da je u pitanju neko drugo lice, a ne telo Jovana, naveo je Zdravković.

Na društvenim mrežama se oglasila njegova sestra.

- U nedelju, 10. 5. 2026. u ranim jutarnjim časovima, Jovan T, nakon proslave rođenja kumčeta koja se održavala na reci Savi kod Umke u jednoj vikendici, koja je bila udaljena par metara od Save, svojevoljno je odlučio da ode da pliva. Skinuo je svoje stvari i ostavio ih na klupici kako bi ob+ukao suvo odelo kada se vrati sa plivanja. Poslednji put je bio viđen na nekih 200 metara od obale kako pliva i odjednom mu se gubi svaki trag - piše u objavi na društvenim mrežama.

U objavi piše da je Jovan bio samo u donjem vešu i da ima brojanicu oko ruke.

Autor: D.Bošković