Nakon rasprave MALOLETNIK izboden nožem: Lekari mu se bore za život! Napadač uhapšen

Izvor: Pink.rs

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu, grupe za suzbijanje kriminala policijske stanice Vrnjačka Banja, uhapsili su M. M. (22) iz Kule, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.

Sumnja se da je on, juče oko 14 časova, na ulici u Vrnjačkoj Banji, nakon kraće rasprave, sedamnaestogodišnjaku iz ovog mesta nožem naneo ubodnu ranu u predelu stomaka.

Povređeni je zbrinut u Opštoj bolnici „Studenica“ u Kraljevu, gde su mu konstatovane teške telesne povrede opasne po život.

Pretresom stana i drugih prostorija koje koristi osumnjičeni pronađena je manja količina biljne materije za koju se sumnja da je kanabis, pa će protiv njega biti podneta i krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

M. M. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu.

