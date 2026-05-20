'DRAGOMIR KUĆI DONEO SMRT SA GROBLJA I UMALO OSTAO BEZ ŠAKE' Kako je pištolj olovka završila na groblju u Ugrinovcima, kruži teorija o strašnoj tuči!

Dragomir (75) pronašao metalni predmet posle brutalnog obračuna na groblju, ne sluteći šta je doneo kući.

Penzioner Dragomir D. (75) iz Ugrinovaca, koji je pre nekoliko dana teško povređen nakon eksplozije improvizovanog pištolja u obliku olovke, pušten je iz bolnice na kućno lečenje, a meštani Ugrinovaca kažu da čitavo mesto već danima bruji o nemilom događaju. Kako kažu, kruže razne teorije o tome kako je pištolj-olovka dospela na lokalno groblje, a prema jednoj od verzija, oružje je na toj lokaciji završilo posle brutalne tuče!

- Dragomir je kući doneo smrt sa groblja! Našao je olovku na groblju u Ugrinovcima nakon tuče koja se odigrala neposredno pre toga. Tuča je bila jeziva i krvi je bilo svuda. Njih nekoliko je napalo jednog mladića i krvnički su ga pretukli. Tukli su ga i oružjem i pesnicama. Najverovatnije je napadačima ispao taj pištolj-olovka koji je Dragomir, ne sluteći šta je, odneo kući i sebi umalo razneo ruku - tvrde pojedini meštani Ugrinovaca.

Podsetimo, muškarac je 9. maja u prepodnevnim satima bio na lokalnom groblju kada je na zemlji primetio metalni predmet nalik hemijskoj olovci. Ne znajući da se radi o oružju, stavio ga je u džep i poneo kući.

Drama je usledila kada je pokušao da ispita neobičan predmet.

Kako piše Telegraf.rs, prema navodima njegove supruge, Dragomir je ušao u sobu i počeo da "ispituje mehanizam", nakon čega je naprava iznenada opalila i nanela mu teške povrede šake.

- Dragomir je prvobitno pokušao policiji da objasni da je do opaljenja došlo slučajno, kada mu je predmet ispao iz džepa tokom presvlačenja, ali je svedočenje njegove supruge otkrilo pravu istinu - naveo je izvor blizak istrazi za Telegraf.rs.

Povređeni muškarac hitno je prevezen u bolnicu, gde su mu konstatovane teške telesne povrede, uključujući ustrelnu ranu desne šake i težak prelom kostiju. Već 11 dana nosi gips i zavoj kako bi povrede pravilno zarasle.

Tokom istrage policija je pronašla improvizovanu napravu, ali ne na mestu incidenta. Prema nezvaničnim informacijama, pištolj-olovka bila je sakrivena u ormaru.

Šta je pištolj-olovka?

Pištolj-olovka izgleda kao nalivpero. Masa ovog oružje je svega 142 grama i sastoji se iz tri osnovna dela: zatvarač, cev i ručka, odnosno rukohvat. Najpoznatiji olovka-pištolj je "Stinger" i njegova dužina je 107 milimetara kada je u borbenom položaju, a 142 milimetra kada je u vidu nalivpera.

Ovakve naprave poznate su kao izuzetno opasno improvizovano oružje. U pitanju su takozvane "olovke-pištolji", koje često izgledaju gotovo identično kao obična hemijska olovka, dok pojedine verzije mogu sadržati skrivenu oštricu ili mehanizam za ispaljivanje malokalibarske municije.

Stručnjaci upozoravaju da su ovakve improvizovane naprave veoma nestabilne jer nemaju standardne sigurnosne mehanizme, zbog čega svaki pokušaj nestručnog rukovanja može dovesti do teških povreda ili smrti.

Policija nastavlja istragu kako bi utvrdila poreklo oružja, ali i da li je pronađena naprava zaista povezana sa brutalnim obračunom koji je, prema tvrdnjama meštana, prethodio nesreći.

Autor: D.Bošković