SVE SE POKLAPA! Na telu, koje je nađeno u buretu, otkriven TRAG koji ukazuje da ono zaista pripada Aleksandru Nešoviću

Supruga prijavila nestanak, a u istrazi se pojavio detalj koji bi mogao biti značajan za dalje veštačenje i utvrđivanje okolnosti zločina.

U istrazi ubistva Aleksandra Nešovića pojavio se novi detalj koji bi mogao biti od značaja za dalji tok postupka. Kako saznajemo, njegova supruga, koja je prijavila njegov nestanak, izjavila je da je Nešović na sebi kobnog dana nosio donji veš jednog poznatog brenda.

Prema istim saznanjima, na telu koje je danas pronađeno u buretu, pronađene su bokserice istog tog brenda, što je uneto u službenu dokumentaciju i predmet je daljih provera i veštačenja.

Podsećamo, u jednom buretu, koje je otkopano na teritoriji opštine Inđija u prisustvu javnih tužilaca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policije i forenzičara, pronađeno je telo za koje se veruje da bi moglo da pripada oštećenom A.N, za kojim se tragalo.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu telo će biti poslato radi obavljanja obdukcije na Institut za sudsku medicinu u Beogradu, kao i radi DNK veštačenja.

Autor: A.A.