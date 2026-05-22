IZBIO POŽAR U CRKVI KOD ZRENJANINA: Pričinjena veća materijalna šteta na hramu u Botošu (FOTO)

U mestu Botoš kod Zrenjanina jutros je izbio požar u kojem je oštećena Srpska pravoslavna crkva Rođenja Presvete Bogorodice, potvrdila je Policijska uprava Zrenjanin.

U požaru je pričinjena veća materijalna šteta, a usled plamena došlo je i do urušavanja dela krovne konstrukcije, piše portal press.rs.

Dojava o izbijanju vatre u hramu koji se nalazi u Ulici Toze Markovića primljena je oko 7 časova ujutru, nakon čega su vatrogasne ekipe odmah upućene na teren.

Vatrogasci na terenu: Požar zahvatio krov i zvonik

Na licu mesta intervenišu vatrogasno-spasilačke jedinice iz Zrenjanina i Sečnja, kao i članovi lokalnog dobrovoljnog vatrogasnog društva koji pokušavaju da lokalizuju vatru:

"Požar je izbio na krovnoj konstrukciji i zvoniku crkve, na površini od oko 250 kvadratnih metara. Na terenu je osam vatrogasaca-spasilaca sa četiri vozila iz VSJ Zrenjanin i Sečanj, kao i DVD Banatski Despotovac sa šest članova i jednim vozilom. Intervencija je u toku."

Tokom gašenja, deo krova se urušio pod naletom vatre.

Trenutno nema zvaničnih informacija o uzroku izbijanja požara, kao ni o tome da li ima povređenih osoba.

Oštećen spomenik kulture od velikog značaja

Pored velike materijalne štete na samom objektu, ovaj požar predstavlja ozbiljan udarac za kulturnu baštinu, budući da je crkva Rođenja Presvete Bogorodice u Botošu sagrađena davne 1783. godine i proglašena za spomenik kulture.

Hram je nadaleko poznat po svom vrednom ikonostasu koji je 1864. godine izradio slikar Konstantin Pantelić. Reč je o jednom od poslednjih dela ovog umetnika, na kojem se uočava snažan uticaj čuvenog Konstantina Danila. Tačne razmere štete na unutrašnjosti hrama i samom istorijskom ikonostasu biće poznate tek nakon što požar bude potpuno ugašen i kada nadležne službe obave detaljan uviđaj.

Autor: D.S.