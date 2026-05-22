UŠAO U SAVU I IZGUBIO MU SE SVAKI TRAG! Porodica VEĆ 12 DANA ne zna ništa o njemu, neizvesnost sve veća

Sestra nestalog mladića J. T. kod Umke apelovala je na građane da pomognu kada je otkrila nove detalje o noći njegovog nestanka na Savi

Prošlo je gotovo dve nedelje od nestanka J. T. (29) na Savi kod Umke, a potraga za mladićem još nije okončana. Porodica već dvanaesti dan živi u neizvesnosti, dok pripadnici žandarmerije, rečne policije, kao i prijatelji i rodbina, neprekidno tragaju za bilo kakvim tragom koji bi mogao da rasvetli njegov nestanak.

- Potraga za J. T. koji je nestao u nedelju 10. maja na Savi kod Umke, i dalje je aktuelna, a za sada nije dala rezultate - kaže izvor Kurira navodeći da su od prvog dana u potragu uključeni pripadnici žandarmerije, rečne policije i članovi porodice, ali da mladiću i dalje nema traga.

Jovanova porodica je potpuno van sebe, iako se nadaju srećnom kraju potrage, neizvesnost i veliki strah od tragičnog ishoda, nažalost, sve su prisutniji.

U međuvremenu se na društvenim mrežama oglasila i njegova sestra, koja je uputila javni apel građanima da pomognu ukoliko imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla da doprinese potrazi.

Kako je navela, pojedine informacije koje su se ranije pojavile u javnosti nisu bile tačne. Prema njenim rečima, J.T. kobne večeri nije bio na proslavi punoletstva, već na slavlju povodom rođenja kumčeta, koje je organizovano u vikendici nadomak Save kod Umke.

- U nedelju 10. maja u ranim jutarnjim časovima J. T. (29) je, nakon proslave rođenja kumčeta koja se održavala na reci Savi kod Umke, u jednoj vikendici udaljenoj nekoliko metara od Save, svojevoljno odlučio da ode da pliva - navela je njegova sestra u objavi.

Dodala je da je Jovan skinuo stvari i ostavio ih na klupi kako bi se po povratku presvukao u suvu garderobu, ali da je poslednji put viđen na oko 200 metara od obale, nakon čega mu se izgubio svaki trag.

Porodica je još jednom apelovala na sve koji imaju bilo kakvu informaciju da to prijave policiji na broj 192 ili Hitnoj pomoći na 194. U objavi je navedeno i da je Jovan u trenutku nestanka bio u donjem vešu i da je na ruci imao brojanicu.

- Nadamo se i molimo za njega da je živ i zdrav - poručila je njegova sestra.

Podsetimo, ranije su se pojavile informacije da je Jovan navodno bio na proslavi 18. rođendana i da je nakon svađe sa gostima skočio u Savu, ali je porodica demantovala te navode.

"Jedno vreme je plivao, a onda nestao bez traga"

Kapetan Vladica Zdravković rekao je nedavno da je tih dana bilo oscilacija vodostaja, reka je nosila različite predmete poput buradi i panjeva, a prema određenim informacijama, mladić je jedno vreme plivalo, nakon čega je nestao.

- Da li je ispod vode postojala neka prepreka, to za sada ne znamo i istraga će utvrditi sve okolnosti. Takođe, ne znamo da li je u pitanju bila nepažnja, zabava, eventualna konzumacija alkohola ili drugih supstanci - i to će biti predmet dalje istrage. Ono što je sigurno jeste da vremenski uslovi tada nisu bili pogodni za plivanje.

Ekipe rečne policije danonoćno pretražuju teren, a kako Zdravković ističe, u ovakvim slučajevima nema odustajanja dok se nestala osoba ne pronađe.

- Tačno je da rečna policija nikada ne odustaje od potrage. Dok telo ne bude pronađeno, ekipe su stalno na terenu i kontinuirano pretražuju reku. Reč je o ljudima koji su veoma obučeni za takve situacije i, koliko ja znam iz svog iskustva, nije bilo slučaja da telo nije pronađeno, a potom sudska medicina utvrdila uzrok smrti - kaže on.

Autor: S.M.