'PALA' 4 VOZAČA AUTOBUSA IZ NOVOG PAZARA i jedna osoba iz Beograda zbog KRIJUMČARENJA

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, uhapsili su četiri osobe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo krijumčarenje u produženom trajanju i jednu zbog krijumčarenja u pomaganju.

D. C. (1987), I. K. (1986), M. B. (1986) i E. K. (1959) iz Novog Pazara se sumnjiče da su tokom 2022. i 2023. godine, kao vozači autobusa koji saobraćaju redovnim autobuskim linijama Novi Pazar - Sarajevo skrivali tekstilnu i akciznu robu u posebno izrađenim pregradama autobusa kojima su upravljali, a zatim je prevozili preko državne granice Srbije i Bosne i Hercegovine, izbegavajući mere carinskog nadzora. Osumnjičeni E. R. (1992) iz Beograda je, u navedenom periodu, pomagao ostalim osumnjičenima tako što je krijumčarenu robu preuzimao na teritoriji Bosne i Hercegovine od navedenih lica i krio u svojim putničkim vozilima. Osumnjičeni su, uz krivičnu prijavu, sprovedeni u nadležno tužilaštvo. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv korupcije nastaviće dalji rad na suzbijanju korupcije i finansijskog kriminala na teritoriji Republike Srbije.

