AKTUELNO

Hronika

Detalji obračuna u Prokuplju: Obojica učesnika završili u bolnici, tužilac traži zadržavanje

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Pixabay.com ||

Nakon dijagostike povreda A.K. (42) iz Prokuplja hitno je u pratnji policije prebačen na UKC Niš, zbog ozbiljnosti povreda koje je zadobio tokom jutrošnje tuče sa A.J. (37).

U Odeljenje za prijem i zbrinjavanje hitnih stanja oko 12 časova primljena su dva lica nakon fizičkog obračuna: A. K. (1984) i A. J. (1989). A. K. je nakon pregleda, laboratorijskih analiza, MSCT dijagnostike i konsultativnih pregleda specijalista ORL i neurologije, kojima su konstatovane teške telesne povrede, nakon ordinirane terapije od strane lekara OUM-a, transportovan u pratnji ekipe u UKC Niš radi daljeg zbrinjavanja.

Pacijent A. J. je još uvek u toku dijagnostičke obrade. Više informacija biće poznato nakon završenih pregleda i kompletne dijagnostike, saopšteno je u Zdravstvenom centru Prokuplje.

Viši javni tužilac predložio obojici policijsko zadržavanje do 48 sati zbog nasilničkog ponašanja i nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija.

Podsećamo, muškarac je upucan oko 11 časova u centru Prokuplja, nedaleko od pešačke zone.

Kako smo ranije preneli, došlo je do tuče između dvojice muškaraca nasred ulice. U jednom trenutku, jedan od njih je izvukao pištolj i pucao u glavu žrtvi.

Još uvek se ne zna koji je pištolj u pitanju, ali prema nezvaničnim informacijama, može biti modifikovana verzija "plašljivca".

Autor: Jovana Nerić

#Povređeni

#Prokuplje

#obračun

#tužilac

POVEZANE VESTI

Svet

Horor! Još jedan napad ajkule u plićaku: Tinejdžer sa teškim povredama hitno prevezen u bolnicu!

Hronika

Lekari nastavljaju da se bore za njen život! Evo u kakvom je stanju NAJTEŽE POVREĐENA DEVOJČICA U KURŠUMLIJI

Hronika

Posvađao se sa devojkom pa skočio sa terase u Lazarevcu! Pijan pao na glavu sa drugog sprata - Hitno hospitalizovan

Hronika

Još jedan slučaj jezivih povreda od petardi u Nišu: Dečak završio na operacionom stolu, rađena mu je rekonstrukcija obe šake

Hronika

UŽAS U NIŠU, RADNIK PAO SA KUĆE: Sa teškim povredama prevezen u Urgentni centar

Hronika

Detalji pucnjave u kladionici u Beogradu: Još jedan radnik primljen u UC, žena upucanog u suzama