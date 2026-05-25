Detalji obračuna u Prokuplju: Obojica učesnika završili u bolnici, tužilac traži zadržavanje

Nakon dijagostike povreda A.K. (42) iz Prokuplja hitno je u pratnji policije prebačen na UKC Niš, zbog ozbiljnosti povreda koje je zadobio tokom jutrošnje tuče sa A.J. (37).

U Odeljenje za prijem i zbrinjavanje hitnih stanja oko 12 časova primljena su dva lica nakon fizičkog obračuna: A. K. (1984) i A. J. (1989). A. K. je nakon pregleda, laboratorijskih analiza, MSCT dijagnostike i konsultativnih pregleda specijalista ORL i neurologije, kojima su konstatovane teške telesne povrede, nakon ordinirane terapije od strane lekara OUM-a, transportovan u pratnji ekipe u UKC Niš radi daljeg zbrinjavanja.

Pacijent A. J. je još uvek u toku dijagnostičke obrade. Više informacija biće poznato nakon završenih pregleda i kompletne dijagnostike, saopšteno je u Zdravstvenom centru Prokuplje.

Viši javni tužilac predložio obojici policijsko zadržavanje do 48 sati zbog nasilničkog ponašanja i nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija.

Podsećamo, muškarac je upucan oko 11 časova u centru Prokuplja, nedaleko od pešačke zone.

Kako smo ranije preneli, došlo je do tuče između dvojice muškaraca nasred ulice. U jednom trenutku, jedan od njih je izvukao pištolj i pucao u glavu žrtvi.

Još uvek se ne zna koji je pištolj u pitanju, ali prema nezvaničnim informacijama, može biti modifikovana verzija "plašljivca".

