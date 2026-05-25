STRAVIČNA NESREĆA KOD KRAGUJEVAČA: Kamion uleteo pravo u kuću, suvozač na mestu ostao mrtav!

Muškarac je poginuo kada je kamion sa drvima, u kojem je bio na mestu suvozača, izleteo sa puta, probio ogradu i uleteo u jednu kuću danas oko 17 časova u kragujevačkom selu Velike Pčelice.

Vozača kamiona, koji je teško povređen, zbrinula je Hitna pomoć i prevezla u kragujevački Univerzitetski klinički centar.

Vatrogasci izvlačili ljude iz smrskane kabine

Na teren je odmah izašlo i šest vatrogasaca-spasilaca kragujevačke Uprave za vanredne situacije sa dva vozila. Oni su pružili ključnu pomoć u izvlačenju zaglavljenih ljudi i teretnjaka koji je uleteo u stambeni objekat.

Kako Javni servis Srbije saznaje, u trenutku ove jezive nesreće niko nije bio u kući, čime je izbegnuta još veća tragedija.

Policija obavlja detaljan uviđaj na licu mesta, nakon kojeg će biti poznati svi detalji ove teške nesreće.

Autor: D.S.