BAJONETOM MU PROBO GLAVNU ARTERIJU NA NOZI! Najnoviji detalji užasa u Zaječaru, osumnjičeni tvrdio posle hapšenja: NISAM HTEO DA GA UBIJEM!

Muškarac koji je noćas ubijen u Zaječaru je meštanin sela Zvezdan.

- Imao je 46 godina i radio je kao vozač u jednoj privatnoj pekari - kaže izvor i dodaje da je osumnjičen jutros uhapšen i da je posle hapšenja, navodno, izjavio da nije imao nameru da ubije prijatelja.

Kako smo već objavili, dvojica prijatelja sedela su sinoć u kući jednog od njih i počeli su da se svađaju. Tada je jedan potegao nož, najverovatnije bajonet, i ubo je ovog drugog u nogu.

- Ranjeni je počeo obilno da krvari. Prvo je prevezen u bolnicu u Zaječaru - kaže naš izvor i nastavlja:

- Pacijent je dovezen sa probodnom ranom na nozi i to nažalost probodena je glavna arterija. Odmah smo pokušali da saniramo jako krvarenje u operacionoj sali u Zaječaru. Ali, kada smo videli povredu, u sekundu je donesena odluka da ga hitno transportujemo u UKC Niš.

Nažalost, muškarac je preminuo na ulazi u Niš.

- On je preminuo na putu do bolnice, u kolima Hitne pomoći, čim su prošli selo Malču. Nekoliko minuta ga je delilo do ulaska u operacionu salu, ali nije mu bilo spasa, povreda je bila takva da je iskrvario nasmrt - objašnjava izvor Kurira.

Autor: Jovana Nerić