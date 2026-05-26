TROJE DECE OSTALO BEZ OCA! Otišao kod komšije da pita za posao, ovaj ga zverski ubio bajonetom! Supruga nema od bola: Zašto mi te Bog uze tako brzo, ljubavi moja?

Od S. M. (46) iz sela Zvezdan kod Zaječara u neverici se opraštaju članovi porodice i prijatelji nakon stravičnog zločina koji se dogodio. Njegova supruga oglasila se na društvenim mrežama potresnim rečima koje slamaju i najtvrđa srca: "Zašto mi te uze tako brzo bog? Počivaj u miru i neka te anđeli čuvaju, ljubavi". Ispod njene objave odmah su počeli da se nižu izrazi saučešća, a neutešna žena je u znak žalosti na svom profilu okačila crnu fotografiju.

Sudeći po fotografijama na društvenim mrežama, S. M. i njegova supruga su se izuzetno voleli i imali su skladan brak u kom su dobili troje dece, koja su sada ostala bez oca. Često su objavljivali zajedničke fotografije na kojima su zagrljeni i nasmejani. Ubijeni Slađan je inače radio kao vozač u jednoj privatnoj pekari.

Iskrvario na smrt na ulazu u Niš

Podsetimo, stravičan zločin se dogodio sinoć nakon što se ubijeni, navodno, posvađao sa prijateljem S. Z. (38). S. M. je došao kod komšije kako bi ga pitao za posao, ali je tokom svađe prijatelj potegao nož, bajonet, i njime S. M. probio glavnu arteriju na nozi.

Krvarenje je bilo obilno, a Hitna pomoć ga je najpre prevezla u zaječarsku bolnicu. Lekari su odmah odlučili da ga hitno transportuju u UKC Niš, ali je nesrećni čovek preminuo u sanitetu, na samom ulazu u Niš, pošto je iskrvario nasmrt.

Policija je nakon ubistva brzo reagovala i uhapsila osumnjičenog S. Z. (38). Kako se nezvanično saznaje, on je prilikom hapšenja tvrdio da nije imao nameru da ubije S. M. Osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati.

Autor: D.S.