Zaglavila mu se papučica gasa, udario u parkirane automobile, pa POKOSIO ŽENU NA ULICI! Jeziva saobraćajna nesreća u Velikom Morkom Lugu

U Ulici Cvetanovoj ćupriji u beogradskom naselju Zvezdara rano jutros oko 6.45 sati došlo je do teške saobraćajne nesreće prilikom koje je udaren pešak, odnosno žena koja je prelazila ulicu, nezvanično saznaje "Blic".

Prema nezvaničnim saznanjima, automobil je izleteo van kolovoza u Cvetanovoj ćupriji i udario ženu, pritom oštetio još dva vozila.

Povređena žena prevezena je sa Zvezdare prevezena na VMA.

Ženi otkinuta noga?

Prema pisanju lokalne stranice "Veliki Mokri Lug", do nesreće je došlo na uglu ulice Cvetanova ćuprija i Miomira Denića u kojoj je ženi pešku, prema prvim informacijama, otkinuta noga ispod kolena.

Vozaču se zaglavila papučica gasa?

Navodno se vozaču automobila koji je udario ženu, zaglavila papučica gasa.

Prvo je udario u dva automobila parkirana na trotoaru, a zatim i nesrećnu ženu, prenosi stranica "Veliki Mokri Lug"

"Jezivi jauci i krv na kolovozu"

Očevici tvrde da je scena bila jeziva, da je povređena u bolovima jaukala, bilo je mnogo krvi na kolovozu, a vozač je navodno bio u neadekvatnoj obući za vožnju - papučama.

"U Ulici Cvetanova ćuprija, kao i u okolnim, postoji konstantan problem sa nedostatkom parking mesta, uprkos galopirajućoj izgradnji višespratnica sa stanovima, zbog čega su trotoari blokirani parkiranim automobilima, a pešaci svakodnevno rizikuju život kretanjem po kolovozu", apeluje ova stranica.

Autor: Iva Besarabić