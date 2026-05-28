STARLETA ZAUSTAVLJENA U AKCIJI POLICIJE! Tamara Bojanić vozila pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, isplivali novi detalji EVO KOLIKU JE KAZNU DOBILA!

Starleta Tamara Bojanić, koja je privedena u ponedeljak, od strane policijskih službenika USP, upravljala je putničkim vozilom marke Porše, pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Ona je tada zadržana u PS Savski venac gde je sutradan dovedena kod dežurnog sudije zato što lice nema prijavljeno prebivalište, saznajemo iz izvora bliskih portalu Pink.rs.

Naime, izvor tvrdi da je u prethodne dve godine dva puta kažnjavana, jednom zbog alkohola, jednom zbog sudara.

- Presudom Prekršajnog suda u Beogradu imenovana je oglašena odgovornom i izrečena joj je novčana kazna u iznosu od 20.000 dinara i zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 5 meseci, kazneni poeni nisu izrečeni jer poseduje vozačku dozvolu izdatu u Crnoj Gori. Presuda je izvršna pre pravnosnažnosti sa danom njenog donošenja - kaže naš izvor.

