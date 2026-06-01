BIO OPTUŽEN DA JE JEDINI ZNAO GDE JE TELO DANKE ILIĆ Ko je Radoslav Dragijević koji je oslobođen optužbi za strašan zločin: Sumnjalo se da je sakrio ubijenu devojčicu

Optužnica tvrdi da su Radoslav i njegov sin Dalibor premestili telo Danke iz porodične kuće u napuštenu kuću, a da ga je Radoslav kasnije sakrio na nepoznato mesto.

Viši sud u Negotinu doneo je rešenje kojim se Radoslav Dragijević, otac prvookrivljenog Dejana Dragijevića za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić, oslobađa optužbi da je, kako je tvrdilo tužilaštvo, jedina osoba koja je znala gde je devojčicino telo.

Prema navodima iz optužnice za ubistvo Danke Ilić, Radoslav Dragijević je bio optužen jer je postojala opravdana sumnja da od 28.03. do 4.4. 2024. sa sinom Dejanom Dragijevićem, nije prijavio Srđana Jankovića kao saizvršioca ubistva devojčice.

Kako smo pisali, Dejan Dragijević je navodno, prema optužnici, 28.03, dva dana od ubistva devojčice, uzeo telo Danke sa deponije i "pežoom" dovezao u dvorište njihove porodične kuće, te je rekao ocu i bratu da je ubio Danku i da su telo bacili na deponiju.

Tek osam dana kasnije, odnosno u periodu između 4. i 6. aprila, Radoslav je sa sinom Daliborom, kako se navodi u optužnici, prevezao telo Danke Ilić u napuštenu kuću u novom Zlotskom putu.

- Radoslav je nakon hapšenja sinova i Jankovića, znajući da policija traga za Dankinim telom, otišao do te napuštene kuće odakle je uzeo Dankino telo i sakrio ga na nepoznatom mestu kako ga policija ne bi pronašla - navodi se.

Radoslav u pritvoru bio samo 2 meseca

Radoslav se do sada branio ćutanjem, a po izlasku iz pritvora u kojem je bio dva meseca rekao je da nema šta da kaže.

- Stariji Dragijević se sve ovo vreme branio ćutanjem, i sada je ponovio da nema šta da kaže povodom ovog - rekao je naš sagovornik.

Oslobođen optužbi

Viši sud u Negotinu doneo je odluku po kojoj se oslobađa krivice Radoslava Dragijevića (75) iz sela Zlot kod Bora, koji je bio optužen da je počinio krivično delo neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Udarili devojčicu "fijat pandom"

Podsetimo, u optužnici protiv Srdana Jankovića i Dejana Dragijevića u kojoj su okrivljeni za teško ubistvo Danke Ilić (2), do detalja je opisano kako je devojčica stradala.

Kako se navodi u optužnom aktu, Srđan Janković i Dejan Dragijević su u pri povratku sa radnog zadatka koji su obavili, krećući se Banjskim poljem u beloj "fijat pandi", koju je vozio Srđan Janković, dok je suvozač bio Dragijević, udarili devojčicu Danku Ilić usled čega je ona pala sa desne strane vozila.

Danka Ilić bila živa kada su je udarili kolima

- Kako se sumnja, to je primetio Dejan Dragijević i o tome je obavestio Jankovića. Oni su se potom dogovorili da uklone telo deteta sa puta, da je ubiju ako je živa i da sakriju telo kako ne bi bili otkriveni. Želeli su da izbegnu da budu gonjeni za saobraćajnu nesreću - navodi se u optužnici protiv okrivljenih.

Autor: Jovana Nerić