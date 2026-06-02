DETALJI SUĐENJA ZA POKUŠAJ UBISTVA U VESTU 65: Progovorio lažni dostavljač hrane optužen za pucnjavu - tvrdi da nikada nije kročio u luksuzni kvart!

Dušan J. (27), koji je optužen za pokušaj ubistva Dejana Vuksanovića (33) 22. aprila 2025. godine u restoranu u luksuznom naselju West 65 na Novom Beogradu, negirao je danas na suđenju u Višem sudu u Beogradu sve optužbe.

On je izjavio da ne priznaje ni optužbe za držanje i nošenje oružja, ali je priznao držanje narkotika, odnosno marihuane, koja je nađena prilikom pretresa stana u kojem je živeo sa nevenčanom suprugom.

Prema optužnici, Dušan J. se tereti da je, maskiran u dostavljača hrane, ušao u restoran u kom je Vuksanović sedeo sa prijateljem, izvukao pištolj iz džepa, pucao u njega i pogodio ga u nogu, nakon čega je pobegao sa lica mesta.

Alibi mu montiranje plakara kod tašte

Okrivljeni je tokom iznošenja odbrane tvrdio da je na dan pucnjave imao potpuno druge obaveze i da je ceo dan proveo u Zemunu.

"Po tome pamtim taj dan, znam da je bio utorak i treći dan Vaskrsa. Ceo dan nisam izlazio iz stana i u to sam siguran. Moja tašta to sve može da potvrdi. Oštećenog ne poznajem, nikada ga u životu nisam video, niti sam imao bilo kakvih dodirnih tačaka sa njim. Nikada nisam ni pomislio da nekoga ubijem, a ne pokušao", kazao je okrivljeni Dušan J., nakon čega je njegov branilac predložio taštu za svedoka.

Negira da je osmatrao teren na trotinetu

Dušan J. se osvrnuo i na optužbe da je pet dana pre pucnjave, tačnije 17. aprila, opservirao teren vozeći električni trotinet oko mesta zločina.

"Snimke nisam video, ali mi je branilac rekao šta se na njima nalazi. Ja nikada u životu nisam bio u naselju Vest 65, ni tog dana kada se to desilo, ni pre, ni posle. Nije istina da sam opservirao teren i pripremao krivično delo. Istina je da vozim električni trotinet i da sam se u tom periodu kretao po Zemunu i Novom Beogradu, pa je moguće da sam snimljen. Više puta sam prolazio, jer sam u aprilu tražio stan da se preselimo ja i supruga, razgledao sam stanove i na kraju smo našli da iznajmimo u Zemunu. U njega smo se uselili 7. maja i tu sam posle uhapšen", branio se okrivljeni, ističući da se u tom stanu nije krio.

On je dodao da je ranije radio u firmi za tehnički pregled automobila, da je u februaru 2025. godine dao otkaz i da se nakon toga bavio molerajem. Nakon iznošenja odbrane, okrivljeni je odbio da odgovara na pitanja.

Marihuana na komodi ispod televizora

Prilikom hapšenja Dušana J., policija je u stanu u kom je neprijavljeno živeo sa suprugom pronašla 2,12 grama marihuane, koja je bila umotana u streč foliju u dva paketa na komodi ispod televizora.

Okrivljeni je u sudnici izjavio da je marihuanu uzimao jednom ili dva puta mesečno kako bi se opustio kada dođe umoran sa posla. Naglasio je da nije zavisnik, da zna da je to zabranjeno, ali nije želeo da otkrije od koga je nabavio narkotike, uz tvrdnju da tu osobu lično i ne poznaje.

