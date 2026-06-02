TAŠTA MOŽE SVE DA POTVRDI, SKLAPAO SAM PLAKAR! Počelo suđenje za sačekušu u Westu 65: Lažni dostavljač izrešetao Vuksanovića, pa ponudio ŠOK ALIBI!

Dušan J. (27), koji se tereti za pokušaj ubistva Dejana Vuksanovića (33) u restoranu u elitnom naselju West 65 na Novom Beogradu, negirao je danas krivicu na početku suđenja u Višem sudu u Beogradu.

Optuženi je izjavio da ne priznaje optužbe za pokušaj ubistva, kao ni za nelegalno držanje i nošenje oružja. Ipak, pred sudijom je priznao držanje narkotika, s obzirom na to da je prilikom pretresa stana u kojem je živeo sa nevenčanom suprugom pronađena marihuana.

Prema navodima optužnice, Dušan J. je 22. aprila 2025. godine, maskiran u dostavljača hrane, ušao u restoran u kojem je Vuksanović sedeo sa prijateljem. Iz džepa je izvukao pištolj, pucao i pogodio Vuksanovića u nogu, nakon čega je pobegao s lica mesta.

Šokantna odbrana: "Ceo dan sam bio kod tašte"

Iznoseći svoju odbranu, optuženi je ponudio nesvakidašnji alibi, tvrdeći da kobnog dana uopšte nije bio na Novom Beogradu.

Po tome pamtim taj dan, znam da je bio utorak i treći dan Vaskrsa. Ceo dan nisam izlazio iz stana i u to sam siguran. Moja tašta to sve može da potvrdi. Oštećenog ne poznajem, nikada ga u životu nisam video, niti sam imao bilo kakvih dodirnih tačaka sa njim. Nikada nisam ni pomislio da nekoga ubijem, a kamoli pokušao - branio se Dušan J., nakon čega je njegov advokat zvanično predložio taštu za svedoka odbrane.

Zašto je vozio električni trotinet oko mesta zločina?

Optužnica tereti Dušana J. i da je pet dana pre pucnjave, 17. aprila, opservirao i snimao teren vozeći električni trotinet oko naselja West 65. Optuženi je i ove navode odbacio, tvrdeći da u tom naselju nikada nije bio.

Ja nikada u životu nisam bio u naselju West 65, ni tog dana kada se to desilo, ni pre, ni posle. Istina je da vozim električni trotinet i da sam se u tom periodu kretao po Zemunu i Novom Beogradu, pa je moguće da sam snimljen. Više puta sam prolazio tuda jer sam u aprilu tražio stan da se preselimo supruga i ja. Razgledao sam stanove i na kraju smo iznajmili prostor u Zemunu, gde sam kasnije i uhapšen - ispričao je okrivljeni, dodajući da se u tom stanu nije skrivao od policije. On je naveo i da je ranije radio na tehničkom pregledu automobila, ali da je dao otkaz i počeo da se bavi molerajem.

Nakon što je izneo ovakvu odbranu, optuženi je kategorički odbio da odgovara na pitanja tužilaštva, suda i branilaca.

Marihuana na komodi ispod televizora

Prilikom hapšenja u stanu u Zemunu, policija je na komodi ispod televizora u dnevnom boravku pronašla 2,12 grama marihuane upakovane u dva paketića sa streč folijom.

Optuženi je pred sudijom priznao da je droga njegova. Naveo je da je marihuanu konzumirao jednom ili dva puta mesečno kako bi se opustio nakon napornog posla, istakavši da nije zavisnik i da je svestan da je to zakonom zabranjeno. Ipak, odbio je da otkrije identitet osobe od koje je narkotike nabavio, rekavši da tog čoveka lično i ne poznaje.

Autor: D.S.