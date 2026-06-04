Saslušani policajci osumnjičeni za zloupotrebu položaja: Oglasilo se tužilaštvo

Pred Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saslušana su dvojica policijskih službenika Policijske uprave za grad Beograd, B. M. (41) i N. K. (36), koji se sumnjiče da su počinili krivično delo zloupotreba službenog položaja.

Kako je saopšteno, osumnjičeni su tokom saslušanja izneli svoju odbranu, nakon čega je tužilaštvo predložilo sudiji za prethodni postupak da B. M. odredi pritvor.

Prema navodima istrage, postoji osnovana sumnja da su policijski službenici postupali suprotno zakonskim propisima i internim aktima Ministarstva unutrašnjih poslova koji regulišu sprovođenje bezbednosnih provera, kao i odredbama Pravilnika o prostorno-tehničkim uslovima za bezbedno smeštanje i čuvanje oružja i municije.

Autor: Marija Radić