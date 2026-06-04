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PINK.RS SAZNAJE! Milić brisao telefonsku komunikaciju sa Bosketom i Bajom

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Bivši načelnik beogradske policije Veselin Milić, kada je saznao je za događaj u restoranu "27", nakon što je stigao kući, obriso je istoriju telefonskih komunikacija sa Bajom i Bosketom, saznaje Pink.rs iz dobroobaveštenih izvora.

Prema informacijama našeg sagovornika, Veselin Milić je, nakon 23 časa, kada je Saša Vuković Boske, kako se sumnja, upucao Aleksandra Nešovića Baju, pokušao da ukloni svu telefonsku komunikaciju sa obojicom.

Naime, izvor tvrdi da je do sada prikupljenim dokazima utvrđeno da je Milić imao više mobilnih telefona koji su traženi prošle sedmice na pretresu i da je prebacivao podatke sa jednog na drugi mobilni telefon u noći ubistva.

Proces prebacivanja podataka je započet nešto pre ponoći 12. maja i sumnja se da je Milić upravo tada brisao komunikaciju sa Bosketom i Bajom.

Naš izvor ističe da je Milić, kao načelnik Policijske uprave za grad Beograd bio u obavezi da odmah iste večeri prijavi delo i sva svoja saznanja o tome, ali on to nije uradio već je pokušao da ukloni tragove svoje povezanosti sa žrtvom i učiniocem.

Za razliku od pripadnika njegovog obezbeđenja, trojice policajaca protiv kojih je juče odbačena krivična prijava i koji su pušteni iz pritvora, Milić ostaje u pritvoru do daljeg kao osumnjičeni u istrazi koja se vodi povodom teškog ubistva Nešovića 12. maja 2026. godine.

Autor: A.A.

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