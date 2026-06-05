PINK.RS SAZNAJE! Uhapšen osumnjičeni za BRUTALNO UBISTVO starijeg muškarca u Beogradu: Oglasio se MUP

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili U. G. (26), zbog sumnje da je ubio 92-godišnjaka.
On je osumnjičen za krivično delo teško ubistvo, saopštio je MUP.
Kako se sumnja, U. G. je 3. juna 2026. godine u Beogradu, oštrim predmetom naneo povrede devedesetdvogodišnjem muškarcu od kojih je on preminuo na licu mesta, tako što mu je rascopao glavu, a sekira ostala u lobanji.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i, uz krivičnu prijavu, sproveden je u nadležno tužilaštvo.
Autor: Marija Radić