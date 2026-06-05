NOVOSAĐANKA (19) POGINULA TOKOM PARASEJLINGA U BUDVI Pala sa 70 metara visine, kamera sve snimila, a godinu dana posle tragedije ŠOK

Prošlo je godinu dana od stravične nesreće na budvanskoj rivijeri u kojoj je tragično nastradala devetnaestogodišnja Novosađanka T. R. Iako je do sada utvrđeno da je firma koja ju je vozila radila na divlje i imala nedostatak u osnovnim dozvolama, pravda i dalje tapka u mestu, a istraga je nedavno ponovo pokrenuta nakon velikog obrta u tužilaštvu.

Nesreća se dogodila 28. maja 2025. godine oko 11 časova, kada je T.R prihvatila promotivnu vožnju padobranom u organizaciji firme "Jet Sky Budva". Let, koji je započeo kod Slovenske plaže i krenuo ka otvorenom moru prema plaži Mogren, pretvorio se u nezapamćenu tragediju.

Detalji stravičnog pada i "napad panike"

Do nesreće je došlo kada je devojka iznenada pala sa padobrana sa visine koja se procenjuje na između 50 i 70 metara u more. Prema snimku sa kamere koja je bila postavljena na padobranu, zabeleženi su T.R. poslednji trenuci: ona je u jednom trenutku počela da maše i viče, a zatim je pokušala da se podigne iz sedišta, otkopčala zaštitni pojas i prsluk, i pala u vodu.

Stručnjaci pretpostavljaju da je tinejdžerka doživela napad panike, osetivši da joj je život u opasnosti, što ju je navelo da otkopča sigurnosnu opremu.

Obdukcioni nalaz Kliničkog centra potvrdio je mračne slutnje – uzrok njene smrti bilo je utapanje i poremećaj disanja usled udisanja krvi iz rascepa pluća. Ove teške povrede nastale su usled stravičnog pada sa velike visine i udara o površinu mora.

Šokantan je i detalj sa snimka razgovora posade glisera: vozač Mevlut Kaja i njegov pomoćnik Igor Jokić tek su kasnije primetili da devojke nema u sedištu, nakon čega su počeli da se dogovaraju šta će reći o nesreći. Dan nakon tragedije, vlasnik agencije je izjavio da devojka "nije pokazivala nikakav strah" i da je vožnja bila besplatna radi snimanja promo spota.

Radili bez dozvola, skiper bez ispita!

Istraga pomorsko-saobraćajnog veštaka otkrila je niz propusta. Utvrđeno je da gliser firme "Jet Sky Budva" jeste bio registrovan za prevoz do 12 putnika, ali nikada nije bio registrovan za pružanje parasejling usluga, niti za sportsko-rekreativne i avanturističke aktivnosti.

Skandalozne činjenice iz nalaza pokazuju sledeće:

Državljanin Turske Mevlut Kaja, koji je upravljao gliserom, nije imao položen ispit niti ovlašćenje za mornara-motoristu. Njegov pomoćnik je imao samo zakonski minimum – ispit za voditelja čamca.

Firma "Jet Sky Budva" pružala je usluge bez ugovora sa JP Morsko dobro i bez saglasnosti Lučke kapetanije Bar.

Vlasnik čamca nije imao potvrdu o tehničkoj ispravnosti vučnih sajli niti opremu za hitne situacije poput "panic" tastera kojim bi devojka mogla da komunicira sa posadom.

Nije postojao nijedan tehnički izveštaj o pregledu opreme za vuču padobrana.

Naložena nova istraga

Uprkos jasnim dokazima o neregularnostima, Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru isprva je odbacilo krivičnu prijavu protiv organizatora i posade, navodeći da "ne postoji osnovana sumnja da je bilo ko počinio krivično delo".

Međutim, usledio je obrt.

Nakon žalbe advokata porodice stradale Novosađanke, Više državno tužilaštvo u Podgorici ukinulo je ovu odluku. Nadređeni su ocenili da je rešenje kotorskog tužilaštva "nejasno i zasnovano na nepotpuno i pogrešno utvrđenom činjeničnom stanju".

Autor: S.M.