Identifikovan lopov koji je upao u kuću majke Siniše Mihajlovića: Policija steže obruč oko njega

Novosadska policija steže obruč oko lopova koji je upao u kuću majke Siniše Mihajlovića u Sremskoj Kamenici!

Jedan od počinilaca je identifikovan, za njim se intenzivno traga i pitanje je momenta kada će da bude lišen slobode.

Naime, prošlog meseca došlo je do pljačke kuće Viktorije Mihalović i iz nje je odnesen novac, ali i brojni rekviziti iz karijere njenog sina koji imaju neprocenjivu vrednost.

Pljačka se dogodila u utorak, 26 maja, između dva i tri sata posle ponoći. Dva maskirana lopova su upala u kuću dok je Sinišina majka spavala.

Oni su je tom prilikom dodatno omamili, kako bi imali više vremena da ukradu što više stvari iz kuće Siniše Mihajlovića.

Kamere su zabeležile pljačku i slučaj je odmah prijavljen policiji.

Oglasila se Sinišina majka

- Spavala sam u toj sobi, u koju su ušli lopovi i iz jednog od dva plakara pored mog kreveta uzeli novac, svu moju ušteđevinu, penziju i zlatan lančić u čijem privesku su slike mojih unučića. To mi je bio poklon od mog Siniše i dece. Ja sam stara, imam 83 godine i slabo spavam, ne znam kako ništa nisam čula. Verovatno su mi nešto uradili, nečim me omamili. Ne znam. Na snimcima sa kamera videli smo da su bili maskirani. Verujem da će biti pronađeni - rekla je Viktorija Mihajlović.

U ovoj kući je Sinišin brat Dražen Mihajlović napravio svojevrstan muzej od rekvizita i predmeta koje je skupljao tokom čitave Sinišine karijere. Tu su bili pehari, dresovi, kopačke, fotografije, pa čak i fotografija iz Borova u koju je pucao nekada najbolji prijatelj Siniše Mihajlovića tokom rata u SFRJ.

Cela porodica Mihajlović izuzetno je uznemirena zbog pljačke i nadaju se da će stvari da budu vraćene porodici.

Autor: Jovana Nerić