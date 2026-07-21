TRAGEDIJA NA SAVI: Telo muškarca isplivalo i zakačilo se za splav, sumnja se da je u pitanju nestala osoba

U neposrednoj blizini poznatog splav-restorana na Savi uočeno je telo NN muškarca kako pluta, saznaje Telegraf.rs.

Odmah po prijavi, nadležne službe i policijske ekipe uputile su se na teren. Dolaskom na lice mesta ustanovljeno je da se telo nalazi na oko 10 metara od obale, gde se zakačilo za jedan privatni splav.

Prema prvim informacijama, zatečeni leš NN muške osobe po opisu odgovara ranije raspisanoj potrazi za nestalim licem.

Na licu mesta u toku je uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragedije, kao i tačan uzrok smrti. Zvanični identitet biće poznat nakon završene identifikacije i obdukcije, a sumnja se da je u pitanju muškarac čiji je nestanak ranije prijavljen policiji.



Autor: D.S.