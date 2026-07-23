Jeziv incident kod Ljiga: PAS UBIJEN iz vatrenog oružja u dvorištu usred bela dana - Meštani strahuju za DECU

Uznemirujući incident dogodio se tokom jučerašnjeg dana u prepodmnevnim satima u dvorištu domaćinstva G.S. u selu Cvetanovac, udaljenom nepunih dva kilometra od centra Ljiga.

Naime, prema rečima domaćina, nepoznato lice iz vatrenog oružja većeg kalibra, ubilo je njihovog psa.

- Zastrašujuća je činjenica da je usred dana u nečijem dvorištu iz vatrenog oružja pucano na mestu gde borave deca. Da je pas napao ljude ili životinje ili da ga je počinilac ubio u svom dvorištu isto bi bilo strašno, ali bi se nekako i moglo naći opravdanje. Ovako, pucati u naseljenom delu sela u nečijem dvorištu usred dana dovodi u pitanje činjenicu da li su ljudi i deca bezbedni u svojim dvorištima pa i na ulici od strane pomahnitalog manijaka koji puca iz vatrenog oružja - kažu za RINU meštani.

Dodaju da su još dva vlasnička psa nestala iz komšilika prethodnoh dana, pa sada meštani strahuju da su doživeli istu sudbinu kao kućni ljubimac iz domaćinstva G.S.

Autor: Iva Besarabić