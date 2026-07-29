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UŽAS U SOKOBANJI, DEVOJKU DRŽAO ZAROBLJENU U STANU: Kruševljanku tukao mesec dana?! Uhapšen pripadnik kosovske policije (34)

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta ||

Incident se dogodio od 27. juna do 28. jula 2026. godine, kada je žrtva bila protivpravno zadržana u stanu u Sokobanji.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu juče u 21.30 časova određeno je zadržavanje u trajanju od 48 časova prema osumnjičenom A. V. (34) sa teritorije AP KiM, pripadniku kosovske policije, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo protivpravno lišenje slobode, na štetu svoje emotivne partnerke, oštećene I. Ž. sa teritorije grada Kruševca.

Osumnjičenom se stavlja na teret da je u periodu od 27. juna 2026. godine do 28. jula 2026. godine protivpravno lišio slobode oštećenu tako što ju je držao u stanu u Sokobanji, tokom kog vremena je postupao na naročito svirep način prema oštećenoj i zadavao joj povrede na različitim delovima tela, koje su kvalifikovane kao lake telesne povrede.

Prema osumnjičenom je, u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici, izrečena hitna mera privremene zabrane prilaska i komunikacije prema oštećenoj u trajanju od 48 časova.

Osumnjičeni će u vremenu dok mu je određeno zadržavanje biti saslušan pred nadležnim tužilaštvom.

Autor: D.S.

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