'U STAN UŠETALA NASMEJANA, A POSLE SAT I PO U KOFERU IZNETA MRTVA' Mladen Mijatović otkrio jezive detalje ubistva Ruskinje u Beogradu: Ova stvar će biti ključni dokaz

Mladen Mijatović izjavio je da je ključni pomak u istrazi bilo brzo hapšenje osumnjičenog turskog državljanina na Aerodromu "Nikola Tesla", gde je pokušao da pobegne iz Srbije, kao i pronalazak tela ubijene Ljudmile Turkove Konstantinovne u koferu u kanalu Vizelj, zahvaljujući službenom policijskom psu.

Državljaninu Turske K. E. (24) određen je pritvor do 30 dana zbog sumnje da je u Beogradu ubio dvadesetosmogodišnju rusku državljanku Ljudmilu Turkovu Konstantinovnu, a potom njeno telo sakrio u kofer i bacio u kanal Vizelj u Padinskoj skeli. Osumnjičeni je uhapšen na Aerodromu "Nikola Tesla" neposredno pre nego što je pokušao da se ukrca na let za Istanbul, dok je telo žrtve pronađeno zahvaljujući službenom policijskom psu.

Ključni dokaz u postupku protiv osumnjičenog

O detaljima istrage za Kurir govorio je i novinar Mladen Mijatović, koji je istakao da je ključnu ulogu u rasvetljavanju slučaja imala sinhronizovana akcija Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.

- U ovom trenutku imamo osumnjičenog za krivično delo teško ubistvo. Reč je o dvadesetčetvorogodišnjem turskom državljaninu koji je lociran i uhapšen 30. jula na Aerodromu "Nikola Tesla", neposredno pre nego što je pokušao da napusti Srbiju letom za Istanbul. Policija je prethodno, na osnovu operativnih saznanja, došla do informacija da je upravo on izvršilac ovog najtežeg krivičnog dela - rekao je Mijatović.

Kako je objasnio, osumnjičeni je, prema sumnjama istražitelja, nakon ubistva telo Ljudmile Turkovove Konstantinovne stavio u kofer i odvezao ga do kanala Vizelj, gde ga je bacio u vodu obraslu žabokrečinom, u nameri da sakrije tragove zločina.

- Posle hapšenja usledio je pronalazak najvažnijeg materijalnog dokaza u ovom predmetu, tela ubijene ruske državljanke. Za pretragu terena angažovan je službeni policijski pas Policijske brigade Beograd, koji je upravo u ovom kanalu pronašao kofer sa telom dvadesetosmogodišnje Ljudmile. To predstavlja jedan od ključnih dokaza u postupku koji će se voditi protiv osumnjičenog - rekao je Mijatović.

On je dodao da se protiv K. E. vodi postupak zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo, za koje je, prema zakonima Republike Srbije, zaprećena i kazna doživotnog zatvora.

Autor: D.B.