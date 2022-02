'Vidljivi napredak, vođenje politike, balansiranje' Matematički genije Stojan Radenović objasnio zašto je podržao SNS

Profesor Stojan Radenović objasnio je u snimklu objavljenom na Instagram nalogu Srpske napredne stranke zašto je odlučio da se nađe na samom vrhu izborne liste "Aleksandar Vučić - Zajedno možemo sve".

- Ja sam Stojan Radenović, rođen 1948. godine, 9. marta, u selu Dobra Voda u podnožju planine Radan. Moja ekipa iz Leskovca na Olimpijadi znanja 1962. godine je pobedila u Srbiji. To je možda i bila motivacija da studiram matematiku, tako da me to drži i do danas - rekao je profesor Radenović i dodao:

- Sad radim na više tih hipoteza. Ne mogu da poreknu to, da je Srbija napravila dosta bolnica, mostova... Taj vidljivi napredak - vođenje politike, balansiranje...

Znači jednostavno, imam utisak da je naš predsednik Vučić dobro izučio te lekcije. Jednostavno, to mi je bila motivacija da podržim ono što Vlada radi, doprinosi razvoju Srbije, u stvari, stvaranju tog normalnog odnosa ljudi, te pristojne države.