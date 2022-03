Šapić: Podržao sam Vučića zbog ostvarenih rezultata

Kandidat Srpske napredne stranke za gradonačelnika Beograda Aleksandar Šapić izjavio je danas da podržava kandidaturu Aleksandra Vučića za predsednika Srbije zbog svega što je urađeno u prethodnih nekoliko godina u državi.

Šapić je rekao da je dao potpis podrške kandidaturi Vučića, jer u SNS nema boljeg predsedničkog kandidata i da je samo bilo pitanje da li će on odlučiti da se kandiduje.

"Čekali smo taj momenat kada će on prelomiti, to se desilo juče. Video sam da ga je 150.000 ljudi u celoj Srbiji podrzaalo u roku od par sati i mislim da je to pokazatelj svega onoga što je urađeno u proteklih nekoliko godina", rekao je Šapić.

Govoreći o svojoj kandidaturi za gradonačelnika Beograda, Šapić je rekao da će mu jedan od prioriteta biti da Beograd učini najčistijim gradom u Evropi.

"Ukoliko budem dobio priliku da vodim Beograd, trudiću se da vodim kao svoju kuću, i kao kuću svih Beograđana. Trudićemo se da od Beograda napravimo najčistiji grad u Evropi, čistiji od Pariza, Njujorka i Londona. Jer kako da neko očekuje da će Beograd da bude vaša druga kuća", rekao je on.

Naveo je da treba da se radi na podizanju kvaliteta komunalnih usluga i istakao da i građani istovremeno moraju da se uključuju u tu delatnost, tako što će više voditi računa o svom okruženju.

Istakao je da bi mogla da se odredi jedna subota u mesecu u kojoj bi u određeno doba dana građani izašli i počistili ispred svoje zgrade, dok bi Grad obezbedio sve što je potrebno za to, i punktove u koje bi se odlagao otpad.

Na konstataciju da fali radne snage u oblasti komunalnih delatnosti i da mnogi odlaze u inostranstvo, Šapić kaže da je to problem u celoj Srbiji, ne samo u Beogradu, te da to može da se reši podizanjem standarda i plata.

"Ima prostora i ukoliko Srbija bude nastavila da se razvija i ako se još više novca bude izdvajalo za komunalne delatnosti doćićemo do ljudi koji će biti zainteresovani da rade u tom sektoru", kazao je Šapić.

Šapić je rekao da je tokom kampanje obišao mnoge beogradske opštine i da su problemi građana različiti, te da je u prigradskim naseljima kanalizacija najvažnija stvar, što će biti priorotet buduće gradske vlade.

Na pitanje o reakciji protivkandidata iz Ujedinjene Srbije Vladete Jankovića, koji je Šapića uporedio sa banderom, on je rekao da neće govoriti ružno o protivkandidatima, jer ljude ne zanima takva retorika, već rezultati rada.

"Ukoliko se mi budemo tako čašćavali samo ćemo podići tenzije u društvu. Iznenadio me načinom na koji vodi kampanju, ali neću obraćati pažnju na to", rekao je Šapić.