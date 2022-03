'TOLIKO PUTA JE RUŠEN I STVARAN!' Fila: Svedok sam života u Beogradu već 80 godina!

Beograd je, po mom mišljenju, grad nad gradovima. Toliko puta rušen i iznova stvaran, osvajan i lomljen, ali nikada pokoren i suštinski promenjen jer je Beograd grad koji čine ljudi, a naše ljude je teško menjati. Ovako za medije opisuje prestonicu Srbije kandidat SPS-a za gradonačelnika Beograda Toma Fila.

Poznati advokat otkriva šta je prednost i sreća života u prestonici Srbiji.

- Mi smo narod koji ume i kada je najteže da nađe smisao, narod koji ume da oseća i pruži ruku svakome. Obišao sam skoro ceo svet i nigde nisam susreo takvu količinu otvorenosti i empatije. Svako ko je Beograd osvajao, ostavio je neizbrisiv trag i ožiljak koji je vremenom postao šara u fantastičnom mozaiku najlepšeg grada na svetu. Divno je videti grad koji svakodnevno raste i razvija se u modernu svetsku metropolu, ali ne zapostavlja svoju autentičnost kroz stare delove grada, Skadarsku kaldrmu, Zemunski gardoš, fantastične fasade u Karađorđevoj ulici. Forma grada Beograda je divna jer je spoj tradicije i modernog, a suština Beograda je fantastična jer nju definišu sami Beograđani, naročito Beograđanke – naglašava Fila.

Kao ratno dete svedok je brojnih faza u razvoju Beograda kakvog danas znamo.

- Rođen sam početkom rata i odrastao sam u izuzetno teško i izazovno vreme. Moja prednost je, a verujem i osobina većine Beograđana, vedar duh. Spremnost da se uvek i svemu iskreno nasmejemo, čak i na svoj račun. Moja generacija je možda bila siromašna u nekim materijalnim stvarima, ali zato izuzetno bogata u ljubavi, pravim vrednostima, tradiciji i znanju. Nama je bilo važno da znamo stihove najlepših pesama kako bismo impresionirali devojke. Danas neki misle da je važniji koji sat nose. Nekada su šetnje pored reke bile najlepši izlazak udvoje. Beograd je u to vreme i kao kulturna i kao boemska prestonica bio dostupan svima. Istina da smo živeli lepo u Beogradu u koji je svako, baš kao i danas želeo da dođe i da u njemu ostane – podseća se Fila.

Beograd je za njega vrlo inspirativan za priču i to pre svega za one koji u prestonici Srbije nisu živeli i ne poznaju njegovu dušu.

- Mi smo oni koji se menjaju i menjaju svoj pogled na vreme koje je nekad bilo sadašnje, a sada je prošlo. U tom pogledu danas nama nedostaje naša mladost, a ne grad šezdesetih ili sedamdesetih godina. Beograd je uvek bio otvoren i tolerantan grad, spreman da svakog primi, ugosti i pre svega razume i pomogne. Beograd je večita inspiracija i sjajna građa za priče i legende. Svedok sam života u Beogradu već osamdeset godina. Kako ćete trošiti sopstveno vreme i na šta ćete biti fokusirani zavisi isključivo od vas samih. Ja sam uvek birao lepotu, dobrotu, pravdu i pozitivan stav prema životu. Beograd je otvoren i tolerantan onoliko koliko ste vi spremni da budete otvoreni i tolerantni prema njemu i uživate u svemu što ovaj fantastičan grad može da pruži – kaže Fila.

Na strani Beograđana

Ipak, postoji i nešto što bi promenio u Beogradu.

- Prvo i osnovno što sam istakao posle kandidature jeste da želim da operem Beograd. To nije fraza, to je naša potreba. Ne postoje razlozi da prestonica ne bude u svako doba dana čista i umivena. Uz dobru reorganizaciju komunalnog preduzeća i jačanje svesti svakog građanina, uspećemo u cilju. Gradski prevoz je ta neka druga “muka” koja nas čini svakodnevno nervoznim. Broj vozila, neke nove logične trase koje bismo osmislili, s obzirom da se stvaraji novi centri gravitacije u poslovnim objektima i gradu. Metro kao budućnost, kad već nismo bili pametni na vreme. Raduje me što radimo sa Francuzima, osim u građevinskom smislu, savete i promišljanje u vezi sa izgradnjom linija, njihovom punom efikasnošću i upotrebljivošću, možemo da dobijemo od naših pariskih prijatelja. Nove garaže u Beogradu su neophodnost, moguća rešenja su i njihova izgradnja u potezu šireg centra, ako bi dobar gradski prevoz zatim učinio da brzo budemo u centru grada. Jer ne možemo i ne smemo više zatrpavati centar automobilima. Ne samo zbog gužve ili nemanja mesta za parkiranje, već i zbog zagađenja Beograda. Tu se, takođe, moramo fokusirati na upotrebe energenata, energetsku efikasnost i zaštitu od svih vidova zagađenja. Grad mora raditi sa Republikom na tome intenzivno – podvlači Fila.

Kako kaže, odlučan je u ideji da se bori za pravdu i pravo u svakom segmentu našeg društvenog života.

- Rešen sam da bezuslovno budem na strani Beograđana, njihov savetnik i zaštitnik u svim nepravednim i neravnopravnim borbama koje vode sa institucijama. Kao advokat sam prošao sve lavirinte pravnog sistema tražeći pravdu za svakog čoveka i sada želim da svoje znanje i iskustvo iskoristim u suzbijanju i potpunom onemogućavanju korupcije. Ideja je da se formiraju posebni timovi kontrolinga korupcije u lokalnoj samoupravi, kako bismo imali uvid ko, kako, kada i koliko koristi praksu "koverti" i beskrupuloznog podmićivanja, gde i u čijim džepovima završava novac građana. Izuzetno sam motivisan da se pokažem i dokažem kao dobar advokat baš u ovakvim slučajevima – kaže Fila.

Porodična tradicija

Ako postane gradonačelnik Toma Fila neće biti prvi član svoje porodice na tako izazovnoj funkciji. Naime, njegov deda Nikola Sapundžić bio je gradonačelnik Skoplja.

- Moja porodica ima bogatu i dugu tradiciju ne samo u profesionalnom smislu. Moj otac je bio čuveni Filota Fila advokat, a deda Nikola Sapundžić gradonačelnik Skoplja i u prijateljskim odnosima sa izuzetnim ljudima tog vremena. Tako je moja baba redovno igrala poker sa Žankom Stokić, čak i kada se kralj Aleksandar najavio da će doći na crevca koja je obožavao. Koliko su mu prijala ne znam jer ih je spremao deda umesto opravdano odsutne babe koja se kartala – kroz osmeh kaže Fila.

Poznati advokat prepričava i anegdotu koja svedoči kakav je njegov deda bio gradonačelnik.

- O radu mog dede Nikole, u vreme dok je bio gradonačelnik Skoplja, najbolje i najslikovitije govori sam kralj Aleksandar kada je u jednoj od svojih poseta građane Skoplja pitao: "Kakav vam je ovaj gradonačelnik?" Naime, u šetnji gradom kralj Aleksandar je naišao na čoveka koji je odmah nahvalio rad mog dede, tako je bilo i sa četvrtim i petim upitanim sugrađaninom, ali sreća da je kralj naišao i na nekog ko je imao šta da kudi, pa je zahvaljujući njemu moj deda od kralja Aleksandra dobio pohvale za svoj rad. "Dobro je kada te svi ne vole i ne slažu se svakim tvojim izborom. To je dokaz da dobro radiš. Ne valja kada ti svi povlađuju" – priča Fila.

Kako kaže, tokom njegovog odrastanja kuća je uvek bila puna umetnika, boema i ljudi vedrog duha i britke pameti.

- Verujem da su svi oni oblikovali moj život i da su zaslužni što i danas najviše volim ljude i cenim vreme provedeno sa njima. Danas, moja supruga Vesna i ja nastavljamu takvu tradiciju. Privilegovani smo iskrenim prijateljima, a druženja, bez obzira da li su u našoj kući ili nekoj kafani su sastavni i nezamenjivi deo našeg života. Od dede i oca sam naučio da ljude gledam u oči i govorim glasno, bez straha, siguran u ispravnost svojih reči i dela, a miran i spokojan jer uvek govorim istinu – zaključuje Fila.

Dobio novi nadimak

Kandidatura za gradonačelnika Beograda donela je Fili i novi nadimak - "Đulijani".

- Rudolf Đilijani je bivši gradonačelnik Njujorka i advokat. Ja sam budući gradonačelnik Beograda i advokat. Sličnosti su očigledne, čak i kada je reč o gradovima koje predstavljamo. Đulijani je naočit onako bez kose i sa šmekerskim pogledom iza naočara. Verujem da i mene, naročito žene, tako vide (smeh). Nažalost, u stvarnom životu nije sve tako koketno i bezazleno. Istina je da se Đulijani našao na poziciji da u našoj zemlji sramotno govori o tome kako smo zaslužili bombardovanje i time bih završio svako dalje poređenje i priču o njemu – kaže Fila.