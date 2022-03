Vučić građanima u Titelu uputio VAŽNU PORUKU: 3. aprila odlučujemo hoćemo li u prošlost zatvaranja fabrika, bez puteva i pruga ili u budućnost (FOTO)

Predsednički kandidata Aleksandar Vučić dočekan u Titelu uz gromoglasan aplauz nakon čega se obratio građanima.

Predsednik je u Titelu poručio narodu da su za školu "Svetozar Miletić" obezbeđena sredstva, kao i za fabriku pijaće vode i prečistače.

- Moraćemo da uradimo i mrežu puteva. Mnogo posla nas čeka, određena je velika suma, oko 20 miliona evra - rekao je on.

Vučić dodaje da je teška situacija u svetu, ali da država ima stabilne javne finansije, i da imamo 12 puta nižu cenu za struju od tržišne cene.

- Zahvaljujući vašoj podršci smo osigurali dovoljno nafte, gas po nižim cenama i 12 puta nižu cenu struje - istakao je Vučić i napomenuo da se očekuju pritisci sa svih strana.

Predsednik je rekao da je situacija ozbiljna, i da neće loše govoriti o svojim političkim protivnicima.

Nije sve u tome da li ćemo napraviti trik, štos. Stvar je da obezbedimo budućnost za našu decu, da sačuvamo mir po svaku cenu. Nećemo da budemo u svakoj čorbi zaprška i začin. Moramo da sačuvamo našu decu, i zato nam je potrebna odgovornost više nego ikada

Nalgasio je da je važnije nego ikada, ponašati se ozbiljno i odgovorno.

Vučić je potom istakao da Srbija ima dobre odnose sa zalivskim zemljama i Iranom, i da će uraditi sve da ne nedostaje energenata u slučaju da se zabrani uvoz energenata.

Važno je da se ponašamo odgovorno i ozbiljnije nego ikada, rekao je Vučić, i dodao da će deca u Titelu imati modernu školu.

- Time počinjete da ličite na mesta koja imate u Austriji i Švajcarskoj. Ali ono što je važno za Titel da dovedemo jednog dobrog investitora, sa 300-350 radnih mesta. To znači da će cela opština Titel imati mnogo više novca, da pomogne svima. Mi smo u Novom Sadu otvorili sedam fabrika. Sada moramo tačkasto da gledamo, moramo da damo tamo gde nismo dovoljno dali - istakao je on.

Predsednik je rekao da se boji samo Božijeg suda, i da ga je strah zbog svega što se dešava u svetu.

Svaki dan je situacija sve teža i lošija. Zbog sankcija Rusiji nema sirovina za Železaru i Tarket. Sve ovo u Ukrajini će se odraziti na nas. Ali ćemo gledati da sačuvamo što više možemo. Dolaziće mnogi da vam govore i pričaju šuplje priče narednih dana. Ali znate da to nije istina - dodao je on.

Neću odgovarati na napade, rekao je Vučić, i naveo da će on uvek odgovarati rekonstrukcijama, obnovama i novim investicijama.

- A onda neka ljudi biraju, da li će nečije uvrede ili nečija dela. Ja mislim da to ljudi uvek umeju da prepoznaju. Vidim da pričaju opet kako treba da budemo deo NATO-a. Ja mislim da to ne treba da bude tako. Mi imamo našu vojsku, i čuvaćemo sami svoju zemlju i svoje nebo. Ja sam dobio uveravanje iz vojnog vrha da ono što se dogodilo u Zagrebu da bi nama bilo potrebno samo pet minuta, i da bi oborili takvu letelicu. Zato što danas imamo čime, imamo dežurne MiG-ove i PVO sisteme. Na to sam ponosan, i to je vaša zasluga - rekao je Vučić.

Predsednik je odgovorio i na uvrede i pretnje DŽejmija Šeja, po zlu poznatog portparola NATO pakta.

- To što si mislio da će Srbija doveka biti kanta i džak za udaranje, pogrešio si. Drugačija je Srbija danas, i neće više niko nikada da udara na Srbiju, kao što ste radili 1999. godine. To nam je potrebno, da odvratimo takve ljude. Javi nam se čovek koji je odgovoran za smrt dece, i misli da ima pravo da nam soli pamet - rekao je Vučić.