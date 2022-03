Vučić pred 10.000 Vranjanaca: Na izborima donesite odgovornu odluku! NEKA ONI GOVORE JEZIKOM MRŽNJE, MI ĆEMO GOVORITI JEZIKOM ČINJENICA

Predsedničkog kandidata Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića okupljeni građani Vranju su pozdravili aplauzom.

Pri izlasku na binu Vučića su građani pozdravili sa "Aco Srbine", a on je okupljene građane zamolio da spuste zastave, kako bi mogao da vidi sve.

- Kako ovo veličanstveno izgleda. Hvala Vranju i Pčinjskom okrugu na ovakvom dočeku - rekao je Vučić i istakao da nije uvek u životu bio oprezan, a kako godine prolaze je sve oprezniji.

Dodao je da vreme u kom se nalazimo zahteva opreznost, ali i ozbiljnost i odgovornost.

- I zato moram da vam kažem da imam i posle deset godina iskustva, imam strah od onoga šta neki drugi mogu da nam donesu. Ja nemam strah od onoga što mi možemo da uradimo. Ja verujem vama građanima. Dolazio sam više kao predsednik u Vranje i Pčinjski okrug više nego svi predsednici od 1945. godine pa naovamo - kaže on.

Vučić je istakao da je država razmišljala kako da pomogne Vranjancima nakon odlaska Geoksa.

- Prisustvovao sam otvranju dve fabrike, biće zaposleno više ljudi nego u Geoksu i zarade će biti veće - istakao je on.

Uvrede i psovke koje sam slušao me ne bole, ali mi nije uvek prijatno. Kada krenete u kampanju vidite koliko hiljada i hiljada ljudi na svaki miting, lakše vam je jer vidite da ima ljudi koji su ozbiljni i odgovorni.

Vučić kaže da je Vranje čekalo auto-put decenijama, i da se o Grdeličkoj klisuri samo pričalo, a da niko ništa nije radio.

- Samo su obećavali. I kada smo pravili put do Vladičinog Hana, spajali sa Preševom i makedonskom granicom, sve smo uradili, a malo ko je mislio da je moguće. Za neku godinu imaćete brzu prugu odavde do Niša, a bogami i do Preševa i Skoplja. Vidite koliko i šta sve smo spremni da promenimo kada radimo zajedno - dodao je on.

Predsednik je rekao da su svi mislili da je kraj Jumka kada je prvi put došao u Vranje.

- A onda smo krenuli da se borimo, i ljudi su shvatili da nešto možemo da uradimo. Jumko je danas stabilan, biće još stabilniji. Vi ćete moći da izdržavate svoje porodice - istakao je on.

Vučić je kazao i da je srećan kada vidi veliki broj ljudi, koji su odgovorili aplauzom.

- Otišao je Geoks, čim su istrošili naše subvencije. Ni krivi ni dužni morali smo da tražimo rešenja. Razmišljali smo kako da pomognemo Vranjancima. I danas sam prisustvovao otvaranju jedne nemačke kompanije koja će zaposliti hiljade ljudi. A plate su za oko 60 do 70 odsto veće nego one iz Geoksa - rekao je on.

Predsednik kaže i da se danas raduje, iako stižu teške vesti iz sveta.

Predsednik se zahvalio Vranjancima zato što su mu verovali.

- Kada sam išao po Srbiji, često sam slušao uvrede. Ne boli me to, ali znam koliko se borim za svoj narod, pa mi nije bilo lepo i prijatno kako to neko misli. A onda kada krenete u kampanju i vidite koliko hiljada ljudi dođe, onda je meni mnogo lakše, zato što vidim da ima ljudi koji poštuju nečiji rad i trud. Vidite, mi danas govorimo o Vranjskoj banji koja je danas jedno od najvećih gradilišta u Srbiji - dodao je Vučić.

On kaže da će za godinu dana u Vranjskoj banji sve biti drugačije, i da će to mnogo značiti za Vranje.

- Danas sam dogovorio sa Amilom Nebijem iz Teklasa, negde između Bujanovca i Trgovišta pravićemo treću fabriku Teklasa u Srbiji, i to će doneti mnogo posla ljudima. Za Bosilegrad nisam zadovoljan, i zato ću ići tamo da razgovaram sa ljudima. Hoću da se zahvalim svim ljudima u Preševu koji ne napuštaju svoja ognjišta. Obećavam im da ćemo brinuti mnogo više za njih u narednom periodu - istakao je predsednik.

Vučić je dodao da će biti rekonstruisan i hirurški deo bolnice, kao i da će biti izgrađena sportska dvorana i zatvoreni bazen.

- Vi odlučite gde hoćete novi stadion, pošto ovde stalno menjaju. To će da donese novi život u vaš grad, imaćete stadion po UEFA standardima. Zamislite da ovde igraju naše reprezentacije, pa gde bi imale takvu podršku nego od Vranjanaca - zapitao je on.

Predsednik kaže da će biti rešeni i problemi sa vodovodnim cevima, i da se polako ulazi u projekat "Čista Srbija".

- Moći ćemo da se poredimo sa najboljim mestima u Austriji i Švajcarskoj. Za to nam je potreban mir. Ja sam ponosan na ljude koji su sa mnom, niko ne može da ih uceni. Šta ćete da kažete Stojanu Radenoviću ili Lazi Ristovskom? Oni su uspeli, kao i Dana Grujičić, Jelena Begović i svi drugi. Ti ljudi su uspeli u životu, i nikome ne moraju da se pravdaju. Mi podržavamo rezultate, stvarni rad - istakao je on.

Vučić kaže da će dolaziti mnogi koji će obećavati svašta građanima, i rekao je da ne laže samo onaj ko kaže da ćemo morati mnogo da radimo, ali i da naša zemlja ima šansu.

- Znate li koliko me sekira ovo što se dešava u svetu, za jednu noć nam ruše snove. Ali upravo zato smatram da je važno da se borimo za našu Srbiju, jedinu zemlju koju imamo. I zato je važno da naše odluke ne budu ishitrene. Ne glasajte po tome kako ko izgleda ili kako govori. Suština je u tome kako ko radi - dodao je predsednik.

Vučić je istakao da Srbija ima šansu, ali da joj pola snova ruši ono što se dešava u zemlji i svetu.

- Važno je da naše odluke ne budu ishitrene, pustite to kako neko lepo govori, već kako radi i šta će da uradi za svoj narod - naglasio je predsednik Srbije i dodao je pozicija naše zemlje teška.

On kaže da je situacija nikada teža, i da su najavili da će nam Bugari preseći gas ako Rusi budu plaćali u rubljama.

- Mi smo razgovarali sa svima, i rekli su da nema problema. Ali ima problema ako nam preseku sve dovode, bez obzira na to koliko plaćamo. Vreme je da čuvamo našu decu i budućnost, i da gradimo Srbiju, a ne da biramo one koji bi da ruše - rekao je Vučić.

Predsednik kaže da Srbija ima jaku vojsku, i da ne vidi zašto bi naša zemlja morala da ide u NATO.

- Kada kažu neki, poput onog DŽejmi Šeja, da svi obrate pažnju zato što Vučić naoružava Srbiju. Moja poruka njemu je: "Jel te bar malo sramota, barabo jedna, pobio si decu. Jel te sramota Milice Rakić? Smeta ti što Srbija nije kanta koju možeš da rušiš. Imaćemo mi saradnju sa NATO, ali dovoljna nam je dobra saradnja, više od toga nam ne treba. Sami ćemo čuvati svoje nebo - dodao je on.

Vučić kažu da sa KiM stalno prete, ali da je naš interes mir. Ipak, on je istakao da je vreme pogroma prošlo.

- Laže onaj ko kaže da će biti lako, i da su rešenja jednostavna. Ali neće progoniti naš narod niti će se iživljavati. Taj film neće gledati - poručio je on.

Vučića je dočekalo više od 10.000 ljudi koju su duž cele ulice raširili srpsku trobojku.

Miting je počeo intoniranjem sprka himne "Bože pravde".

Na početku mitinga građanima se obratio Stojan Radenović, koji nije krio da je uzbuđen kad mora da govori pred ovolikim brojem ljudi.

- Ja više ne podržavam samo ovu opciju, već sam aktivni učesnik. Naši politički protivnici krenuli su klizećim startom, i ja sam zauzeo gard, da im pokažem uspehe ove opcije - istakao je profesor.

On je rekao da je obilazeći Srbiju video koliko je napredovala Srbija, i pozvao je predsednika Vučića da ne odgovara na napade.

- NJih narod nije glasao petog oktobra. Tada je narod bio protiv Miloševića i teškog života. Oni su dobili vlast na nezaslužen način, i samim tim nisu imali šta da čuvaju. Kada čovek nešto zaradi, on to čuva, a oni nisu ništa sačuvali - rekao je Radenović.

Profesor Radenović je rekao i da se divi premijerki Ani Brnabić što je izdržala napade Borisa Tadića u emisiji Hit tvit.

- Nije mi bilo lako da slušam kako govori o jednoj ženi i predsednici naše vlade. Takve uvrede ne priliče Srbiji. Jedan od glavnih razloga što sam ušao u ovo je da se borimo za pristojnu Srbiju i buduće generacije. Zato što naš svaki nastup mora da ima edukativan pristup. Žalosno je da je on pokazao jedan nizak nivo. Pristojnost u kampanjama mora da bude pod jedan - istakao je proslavljeni srpski naučnik.

Glumac Lazar Ristovski istakao je obraćajući se građanima da se dan izbora približava.

- Siguran sam da ćemo pobediti, pitanje je samo sa kojom razilikom. Ona mora biti ogromna, jer su ogromnom procenutu razlikujemo od opozicije. Oni očigledno ne vole Srbiju, mi je volim. Oni mrze, a mržnja je nešto najgore što čovek može da pokazuje prema drugom čoveku - istakao je Ristovski.