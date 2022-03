Predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić kaže da srpska politika ima dva nacionalna stuba kojima se vodi. Jedan je, kako ističe nacionalni interes, a drugi bliskost i razumevanje običnog čoveka, kao i njegovih svakodnevnih životnih interesa.

Govoreći o međustranačkom dijalogu koji je vodio za okruglim stolom, Dačić navodi da je jedna od tema često bila izveštavanje medija o izborima, kao i kampanjama koje vode sve stranke.

Dačić je govoreći o akciji TV Pink, koja svim strankama koje će učestvovati na predstojećim izborima dati besplatan termin, ideju vlasnika Pinka Željka Mitrovića ocenio kao odličnu.

- Kada je reč o privatnim medijima, bilo da su to zemljaski ili kablovski, to je na nivou preporuke, ali stvar je tog medija kako će se prema tome odnositi, i da li će omogućiti ovakva predstavljanja. Mislim da će retki ovo odbijati - dodao je Dačić.

Kako je Dačić istakao, Aleksandar Vučić je zajednički predsednički kandidat, i da svi računaju i veruju da će predsednik odneti pobedu u prvom krugu.

- Mi smo se dogovorili i izračunali da je bolje da ne idemo na jednoj izbornoj listi za parlament i lokalne izbore. U tom pogledu smo tako definisali, jedna je pitanje odnosa sa Vučićem kao kandidatom, a sa druge strane, imamo i našu listu gde pozivamo da glasaju i za nas - dodao je Dačić, objašnjavajući funkciju liste Ivica Dačić, premijer Srbije.

Kako kaže, SPS je sinonim za političku stabilnost, i to je jedan od najsigurnijih i najpouzdanijih partnera SNS.

- Danas je svako drugo pitanje rat i kriza. Sa jedne strane imate potrebu da kažete građanima da želite mir i stabilnost, i zato mislim, da smo dokazali na najtežim temama da to može da se održi, i da se nastavi ta koalicija - naveo je Dačić.

Kako je dodao, on ne vrbuje nikog da glasa za njega, već da svaki pojedinac treba najpre da vidi da li mu to što on odgovori odgovara, i da na taj način glasa za sebe.

- Da glasaju za svoju stabilnost, mir i budućnost. To podrazumeva nadu i da će na međunarodnom planu doći do boljih prilika - naveo je Dačić.

