'SRBIJA ĆE SAČUVATI MIR!' Vučić najavio da nas čeka pojeftinjenje nafte, pa poručio: Hrane ima dovoljno!

Predsednički kandidat Aleksandar Vučić danas se prvi predstavio građanima u okviru programa TV Pink i tom prilikom kazao kako nas čeka pojeftinjenje nafte, da imamo dovoljno hrane, kao i da svoje političke protivnike neće pominjati.

Vučić se na samom početku zahvalio svima koji su ga podržali, a zatim poručio da nafta neće poskupeti, već će pojeftiniti. Kazao je i kako će biti dovoljno i brašna i hleba i ulja, kao i da kontrolišemo rezerve u svakom trenutku.

Hoću da se zahvalim svima koji su podržali kandidaturu. Ono što je najvažnije za građane, sutra naftni derivati neće poskupeti. Naprotiv. Cena dizela će biti niža za 0,42 dinara. Cena benzina će biti niža za 0,24 dinara. Mislim da je najvažnije za ljude i to što će hrane biti dovoljno. Biće dovoljno brašna, hleba, suncokretovog ulja, kontrolišemo rezerve u svakom trenutku, kao što kontrolišemo naftu - rekao je Vučić.

Vučić je u nastavku rekao i kako je kriza iz dana u dan sve veća, kao i da ne vidi dovoljno razumevanja da se rat u Ukrajini zaustavi. Kada je reč o Srbiji, Vučić kaže kako je za nas važno da sačuvamo mir i da se ne delimo, već da nastavimo vredno da radimo.

Kriza je iz dana u dan sve veća, plašim se da će biti sve veća, ne vidim dovoljno razumevanja da se rat zaustavi, jer svi žele pobedu, a niko ne želi u ovoj fazi da prihvati da je poražen, tako da ćemo morati svi to da trpimo, iako ne učestvujemo. Za nas je važno da zemlju sačuvamo, da se ne delimo, da privlačimo i dalje investitore, da povećavamo plate i penzije na realan način i da vidimo da li možemo da prođemo uz najmanja oštećenja. Prosto, mnogo problema je ovo donelo, a kraj se ne nazire. Važno je da mi budemo ujedinjeni, da radimo i prekosutra je veliki dan za Srbiju, puštamo prugu Beograd - Novi Sad. Promotivna karta je 300 dinara u jednom smeru, to je stvarno neverovatno povoljna cena, to je rezultat svega toga što su ljudi ovde napravili - dodao je Vučić.

Na pitanje o unutrašnjoj politici i uvredama Vučić kaže kako se moli da se što pre završi u Ukrajini, kao i da to što neko nekoga vređa, govori o onima koji to rade. Spomenuo je i lažne dojave o bombama u avionima iz Beograda za Moskvu, pa napomenuo da to ruši naš ugled i odnosi nam novac.

Vi ste mi to rekli. To je neka novost? To je svakoga dana. Znam da su neki u Srbiji želeli da rešavaju problem u Siriji, ja nemam tu ambiciju, imam ambiciju da sačuvamo svoj narod. To što sam rekao da se Bogu molim, molim se za mir u Ukrajini, mislim da je to normalna i prirodna rekacija, a molim se jer to ostavlja i posledice po Srbiju. Svakoga dana imamo bombu u avionu za Moskvu i bezbroj problema, naravno da vam to ruši ugled, ali i odnosi novac vašoj zemlji. To što vas neko vređa, govori o onima koji to rade - priča Vučić.

I dalje znam koliko ima siromašnih ljudi. Posebno moramo da pomažemo penzionerima i mladima, ali to neće biti lak posao. Svet se bukvalno cepa, ali ćemo morati da nastavimo da se borimo. Ogromnu energiju u to morate da ulažete na dnevnim nivou, ako želite uspeh, Srbija je imala uspeh da ekonomski bude prvi put u istoriji najbolja zemlja i tim putem mora da nastavi - kaže Vučić.

Srbija će sačuvati mir. Dobio sam neke čudne telegrame, tiče se situacije u regionu, ne pada nam na pamet da bilo kojoj majci da vraćamo deci u sanducima, želimo da ljudi žive u slobodi, u miru, da žive od svog napornog, ali samo od svog rada i da veruju u svoju zemlju. Vreme je da zaboravimo na ratove - priča Vučić.

Izbori nisu igra, država nije igračka, ja pozivam ljude da izađu na izbore. Ja ću se boriti. Samo još iz rerne da ne izađem

Podsetimo, svakog radnog dana od 17 sati i 30 minuta gledaocima će se predstavljati svi učesnici na predstojećim izborima - kako na predsedničkim, tako i na parlamentarnim.