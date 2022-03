'ŽELIMO ŠTO BOLJU BUDUĆNOST ZA NAŠU DECU!' Vučić poručio Pazarcima: DOVEŠĆEMO VELIKOG INVESTITORA

Porast prosečnih plata, ulaganja, izgradnja puteva, sve to je zasluga Pazaraca koji znaju da njihova deca treba da ostanu ovde i imaju što bolje uslove za život, rekao je Vučić. Ističe da država neće stati sa ulaganjima.

U sportskoj hali "Pendik" u Novom Pazaru sve je spremno za početak predizbornog skupa šredsedničkog kandidata SNS, Aleksandra Vučića.

Vučić je stigao u ispred hale u Novom Pazaru gde je održan predizborni skup, a dočekala gla je veličanstvena bakljada.

Nakon skupa u Novom Pazaru, Vučić će otići u Rašku, u kojoj će razgovarati sa građanima te srpske varošice.

Predsednik je rekao da, kada ide na zajedničku listu sa Rasimom Ljajićem, zna da će da ga napadaju jer je sa njim, baš kao što će, za sve što uradi u Pazaru, neki pametni u Beogradu da kažu: "A, zašto baš tamo praviš škole i auto-puteve?".

- Ne mislim da je bilo ko od nas bezgrešan, svi smo mi grešili mnogo puta, ali u poslednjih 10 godina dao sam sve od sebe da čuvamo mir i stabilnost i izgradimo najbliže odnose između Srba i Bošnjaka.

Kako kaže, država je spremna da uloži desetine miliona evra za izgradnju najnovijeg kliničkog centra u Novom Pazaru.

- To nije u perspektivi, to počinje sutra i to je nešto što menja život svih građana Pazara. Sutra kreće obnova puta do Ribarića i vezujemo i gradimo sve! Privodimo kraju brzu saobraćajnicu Kraljevo-Raška-Novi Pazar, što vam je jako važno - kaže Vučić.

Dodaje da prati istraživanja i da će SNS pobediti.

- Mogao sam da ne dođem i pobedili bismo, a došao sam da kažem da sve što smo radili dosad nije rađeno sa mišlju da treba da izađemo na neke izbore. Rasim je ponosni Bošnjak, ja ponosni Srbin, i ne vidim da nam to bilo šta smeta. Osim tog racionalnog dela, ja vas Bošnjake volim isto kao i sve druge građane Srbije. Iskreno vas volim. A kolika je moja iskrenost, merite po delima - kaže Vučić i dodaje:

Mislim da je vreme da u Novi Pazar stigne jedna velika fabrika, veliki investitor. Tako će Pazar imati veća primanja i moći će da ulaže više u puteve. Šta god neki govorili i koliko me neki mrzeli, imajte u vidu - u svih 10 godina uvek sam dao sve od sebe da sačuvamo mir u regionu, gotovo po svaku cenu.

Kako kaže, želi da nam deca ne odlaze u inostranstvo. Ističe da među decom, kako god se zvala i koje god veroispovesti bila, neće nikada praviti razliku.

- Uvek smo pomagali Pazar, a da ne znate jer se time nismo hvalili. Trudio sam se da razumem naše razlike, ali i da slušam ono što mi govorite, šta je ono što vi želite, a ne šta mi želimo. Hvala što vam nije teško da me čujete i slušate. Nisam došao da lažem ili da dajem lažna obećanja. Zabrinut sam za budućnost celog kontinenta, ali i za našu budućnost. Teško je snaći se u ovom ludilu, ali garantujem da ćemo imati dovoljno hrane, gasa, nafte i svega što nam je potrebno. To je u ovom trenutku najvažnije - kaže Vučić.

Ističe da smo mislili da možemo da budemo šampioni u sportu, ali ne i u ekonomiji, Ipak, Srbija je danas najbrže rastuća zemlja u Evropi.

- Preteći ćemo sve! Pre 8 godina prosečna plata bila je 329 evra. Tada je u BiH bila 372. U januaru 2022. prosečna plata u BiH je 520 evra, a kod nas je oko 630. To ste vi svojim radom, trpeljivošću, dobrim odlukama uradili. To je vaša zasluga jer vaša deca treba da žive ovde i da imaju što veće plate. Ipak, nismo zadovoljni jer i dalje ima puno siromašnih. Moramo da im se posvetimo i moramo da dovedemo investitora kako bi i oni sa svojim porodicama živeli bolje - kaže Vučić.