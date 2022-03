VUČIĆ U RAŠKI: Prosečna plata biće 1.000, a penzija 500 evra! U udžbenicima istorije pisaće o deset godina stabilnosti (FOTO+VIDEO)

Predsednik je, kako je rekao, došao u Rašku da bi govorio o urađenom i o planovima za budućnost, a ne da bi mu se aplaudiralo. Ističe da je u Rašku važno dovesti velikog investitora i uraditi brzu saobraćajnicu.

Veliki broj građana okupio se današ u Raški da dočeka predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji, posle Novog Pazara, održava predizborni skup i u ovoj opštini.

Dolazak predsednika Vučića ispraćen je gromoglasnim aplauzom:

Kako ističe, izbori 3. aprila su važni jer država nije igračka i izbori nisu igra. Skup u Raški nije, kako kaže, da bi mu se aplaudiralo, već da bi razgovarali o urađenom i o planovima za budućnost.

- Ne bih da previše obećavam, već da na realan način sagledamo šta je urađeno. Dva milona evra uložićemo u rekonstrukciju tri osnovne škole. Imamo novca zahvaljujući stabilnim javnim finansijama, penzionerima i svima koji su imali hrabrosti za teške mere. Uvek su nepopularne mere fiskalne konsolidacije, ali rak se ne leči andolom već najtežim terapijama - kaže Vučić.

Dodaje da smo uspeli da izlečimo Srbiju i da je prethodne tri godine naša zemlja bila najbrže rastuća ekonomija u Evropi.

- Kada je to bilo u istoriji? Daleko smo od onoga što mora da bude, ali ako podržite našu listu, prosečna plata biće 1.000 evra, a penzija 500 evra. To je veliko, važno i odgovorno obećanje - kaže Vučić.

Dodaje da ne zna šta donosi sutra, ali da će Srbija pažljivo birati svaki potez i ponašati se bolje nego ikada.

Ističe da je još jedan veliki investitor važan za Rašku, čime bi se rešio deo problema nezaposlenosti. Muči ga, kako kaže, izgradnja brze saobraćajnice.

- Muči me jer sam dobio procenu da to neće biti ispod jedne milijarde. Ali znam da je to život za Rašku, za Pazar, za Ušče, za Studenicu... - kaže Vučić.

Dodaje da upravo putevi dovode investitore koji neće da dođu ako nemaju dobre puteve. Zato je važno krenuti sa najvažnijim infrastrukturnim projektima.

- Važna je kompletna vodovodna mreža za Rašku, kanalizacija... Za to imamo novca, jedino me saobraćajnica muči, ali ona je moranje. Raška ima velike potencijale u turizmu i u to treba ulagati novca - kaže predsednik.

Predsednik je izjavio da oni koji vređaju i napadaju govore prvenstveno ružno o sebi, a da o onome što je vlast uradila - govore dela.

- Niko nikada nije mislio da će da postoji auto-put, a za koju godinu ćete od Raške do Beograda ići auto-putem. To će da bude i sada to znate! Kao što su govorili za prugu da od nje neće biti ništa, a sada se vozimo brzim vozom. Kad pogledate, spojili smo Beograd i Novi Sad brzom prugom, a gde to ima u regionu? Nema nigde, ali ima u Srbiji - kaže Vučić.

Ovo su stvari, dodaje, koje zajedno mogu da se urade.

- Recite svima koliko je važno izaći na izbore. Nemojte da verujete slatkorečivima, već delima, ozbiljnom i dogovornom pristupu - kaže Vučić.

Očekuje, kako dodaje, jake pritiske na Srbiju.

Sutra, da mi se i nešto dogodi, pisaće se u udžbenicima o tome šta je urađeno za ovih 10 godina. Gradimo trenutno 10 auto-puteva. Vaš glas je važniji nego ikada. Ja se posle ovoga danas neću pojavljivati na otvaranju fabrika, puteva, pogona, da ne bi rekli kako je to prevagnulo da oni ne pobede. Zato vas molim da vodite računa da je važno da sačuvamo mir i stablnost, da je važno da budemo ujedinjeni i da jedanput pustimo da se velike stvari u svetu odigravaju mimo nas. Dajte da svoju zemlju čuvamo, da Raška ide napred, da ima najmodernije puteve...

- Velika je ovo sreća za mene kada vidim koliko vas je, kada osetim vašu ljubav i vašu podršku, a moje je da kažem da vas volim, da ću da se borim za Rašku, neka živi Raška, živela Srbija - zaključio je Vučić.