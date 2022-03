JOVANOVIĆ ISPRED KOALICIJE 'NADA': Zalažem se za obavezno služenje vojnog roka - JAKA VOJSKA ZNAČI OČUVANJE MIRA I STABILNOSTI U DRŽAVI!

Dr Miloš Jovanović, predsednički kandidat ispred koalicije 'NADA', kaže da su nadležnosti i položaj predsednika Republike, sveopšte "jedinstvo", a toga danas, kako dodaje, manjka. Kako kaže, predsednik treba da okuplja srpski narod oko javnog dobra, opšte stvari i dešavanja u zemlji.

Kako je dodao, Srbiji ne treba predsednik koji će deliti narod, već poštovati demokratske strukture, i to je neophodno kako bi se pitanje Kosova, ali i svi ostali problemi rešili.

'VREME JE DA SE UTEMELJIMO'

- Pored aktuelnih pitanja, imamo istorijske stvari koje želimo da rešimo, a to je identitetsko utemeljenje. Mi smo čitav vek lutali kroz razne nadnacionalne ideologije. Vreme je da se utemeljimo, da napravimo koncenzus oko pisma, crkve... - rekao je Jovanović.

Kako je rekao, on kao predsednik nikada ne bi prihvatio ideju da je u Srebrenici počinjen genocid, već da je srpski narod jedini koji je stradao.

- Dodaje se i pizanje krune, i to dugujemo istoriji... Zalažem se za snažnu vojsku, i obavezno služenje vojnog roka. To govorim kao otac dva sina, jer što je jača vojska, spremni ste da očuvate mir - naveo je on.

Jovanović kaže da su Srbi slavan i dobar narod. On dodaje da treba da budemo slobodarska država, vojno snažna i istorijski jaka. Takoše, navodi da je Srbija specifična, i to valja negovati.

- Ja ne znam kako ljudima ne dosadi više tema oko EU. Pospešićemo saradnju, ali naše članstvo nije tema, oni se neće širiti u dogledno vreme, imali smo bregzit... Sa druge strane, znamo da traže secesiju naše pokrajine... A to se nikada neće desiti, ja to ne bih podržao kao predsednik - rekao je Jovanović, pa dodao:

POMOĆ SRBIMA U REGIONU

- Treba pomoći i srpskom narodu u Crnoj Gori, ljudima na KiM...Nastavićemo pregovore uz poštovanje rezolucije 1244, u svakom trenutku ćemo garantovati bezbednost srpskog življa na KiM. Nastavićemo ono što je ova vlast delimično počela da radi - naveo je Jovanović.

UKIDANJE PARTIJSKE KNJIŽICE

Kako je istakao, 'NADA' će se baviti pitajem "partijske knjižice" koja će biti ukinuta.

- Neće biti diploma, stranačkog zapošljavanja, korupcije... Korupcija je izvor velike nepravde, to nas pritiska. Promeniućemo i zakon imovine, mora da se istera na čistac ko se nezakonito obogatio. Ne možete da kradete državu jer je to sveto. Isto tako i decentralizacija, ne može sve da kreće iz Beograda, mora biti više sredstava za lokalne samouprave - rekao je on.

PRIVREDA MORA DA SE OSNAŽI

Govoreći o ekonomskom programu, Jovanović navodi da će se svaka kriza prebroditi jačanjem privrede zemlje.

- Subvencije ćemo preraspodeliti, da pola novca ide domaćoj privredi... - otkriva Jovanović.

Kako je dodao, poljiprivreda mora znatno da se osnaži, i da se ozbiljan novac "upumpa" u prehrambenu industriju.

- Nije problem izvoziti maline, kupine, orahe, ali zar nije bolje sladoled od maline? - rekao je on.

PORUKA GLASAČIMA:

- Molim građane da pobgeldaju biografije kandidata, i da informisani izađu na izbore i odaberu kandidata koji će najbolje da se bavi pitanjem i vođenjem Srbije. Mi imamo ozbiljne ljude, ozbiljan program. Tražim poverenje građana - rekao je Jovanović za kraj.

