POLITIKA SNS I VUČIĆA JESTE DA GRADIMO I RAZVIJAMO NAŠU ZEMLJU: Pavkov, Tasić Knežević, Todorović i Beloica obišle Lazarevac (VIDEO)

Danas su kandidati za poslanike liste „Aleksandar Vučić – Zajedno možemo sve“ posetili Lazarevac i razgovarali sa građanima, nakon čega su boravili u etno-selu „Babina reka“.

Ana Beloica rekla je da je politika Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke usmerena ka poboljšanju položaja mladih ljudi i da je to zadatak na kome moramo da radimo svi zajedno kao društvo. To je posao svih nas, poručila je Beloica, jer mladi ljudi ne predstavljaju samo našu budućnost, mladi ljudi su i naša sadašnjost i upravo iz tog razloga moramo da omogućimo svim mladima da dobiju šansu da se obrazuju i rade, da svojoj porodici i sebi obezbede bolju i lepšu budućnost, a samo zajedničkim snagama možemo da ostvarimo sve, zaključila je ona.

Nataša Tasić Knežević rekla je da je Srbija zemlja gostoprimstva, tradicije i kulture i dodala da je svako etno-selo mali muzej na otvorenom, naše nematerijalno, kulturno blago, a politika predsednika Vučića omogućila je da se danas više nego ikada obnavljaju kulturne ustanove i ulaže u kulturu.

Sara Pavkov je poručila da je hrabrom politikom Srpske napredne stranke pružena prilika mladima da se uključe u sve sfere društva. San koji smo svi mi sanjali, a posebno ekolozi i zaštitari počeo je da se ostvaruje 2020. godine kada je država odredila da je oblast zaštite životne sredine jedna od njena tri prioriteta, napomenula je Pavkov. Zato je potrebno da budemo hrabri, da nastavimo da radimo, jer smo mi mladi kičmeni stub budućeg napretka, naglasila je Pavkov.

Politika predsednika Vučića i SNS jeste da dalje gradimo i razvijamo našu zemlju, da ulažemo i dalje značajna sredstva u infrastrukturu, u nove škole, zdravstvene centre i vrtiće, rekao je Đorđe Todorović. On je dodao da je politika SNS politika napretka, a program da životni standard bude još bolji, i da do kraja mandata prosečna plata bude 1000 evra, prosečna penzija 500 evra, a svi građani znaju da kada mi nešto obećamo, mi to i ispunimo, napomenuo je Todorović.

Autor: