'JA SAM KANDIDAT ZA HRABROST, PRKOS I BUNT!' Vacić za Pink: Naša vera, kultura i tradicija ne smeju biti potiskivani!

Kandidat za predsednika Srbije Miša Vacić istakao je da su glavne tačke njegovog političkog programa, pomoć poljoprivrednicima, majkama, pomoć višečlanim porodicama, kao i malim i srednjim preduzećima.

CILJEVI:

Kako je istakao, pomoć je namenjena za majke koje imaju više dece, jer one treba da primaju veće penzije i novac, jer je to preduslov za borbu protiv bele kuge.

- Mali, srednji i veliki poljoprivrednici nama doprinose, a ja ne mislim da moramo da uvozimo, i da zavisimo od stranih investicija, jer mi, kao narod Nikole Tesle imamo svega - rekao je Vacić.

Kako kaže, sve za šta se bori, bilo bi ispunjeno strožijim kontrolama.

- Dosta njih ne prijavljuje svoje radnike zbog dažbina... Kazne treba da budu veće, plate veće, i neophodan je veći protok novca - dodao je Vacić.

Kako je rekao, umesto 100 evra koliko su mladi do sada dobijali kao pomoć države, on bi poklanjao do 250 evra, ukidanjem finansiranja nevladinih organizacija, odakle bi taj novac došao.

- Nevladine organizacije gledaju da satanizuju narod, crkvu, naše junake... Ako mene građani podrže, taj novac će biti upućen na mlade - naveo je Vacić.

SPOLJNA POLITIKA

Govoreći o spoljnoj politici, Vacic kaže da je Srbiji mesto na istoku.

- Srbija je bila Hegemon na Balkanu, počev od vakcina, i ostalih potrepština. Evropsku Uniju Balkan ne zanima, a kada se tamo dogodi nešto loše, pofignu zidove, i mi smo za njih drugi svet - rekao je Vacić.

Kako je dodao, Srbija treba da se okrene svom bratskom narodu, a to je Rusija.

- Mi smo imali situaciju kao i Rusi, i mi razumemo kroz šta prolaze - dodao je Vacić.

Kako je dodao, neophodno je da Srbija podrži Federacuju, jer će doći do stvaranja novog svetskog poretka.

UNUTRAŠNJA POLITIKA

Kao što Rusi štite Ruse, tako i Srbi treba da štite Srbe na svim teritorijama gde žive, dodao je Vacić.

Kako je rekao, većinski narod ne treba da trpi šeštu manjine.

- Naša tradicija, vera i kultura ne mogu biti potiskivani i menjani - naveo je Vacić, govoreći o situaciji na KiM.

- Zapad je pokazao da je nespreman da izađe na kraj sa izazovima - ponovio je Vacić.

Kako je rekao, neophodno je da Srbija obrađuje srpske njive. One, kako kaže, ne treba da budu prazne.

- Ja sam kandidat za hrabrost, prkos i bunt! Država treba da pomogne mlade Srbe sa kreativnim i originalnim idejama. Vidimo kako lako države ostaju bez hrane, nestašica je širom EU, zato kao zemlja seljaka treba da se okrenemo poljoprivredi. Stočni fond nam je nikad manji, to mora da se reguliše - rekao je Vacić, pa dodao:

Svaki čovek koji se bavi poljoprivredom, treba da bude ponosan - rekao je on.

PORUKA GLASAČIMA:

Neka glasaju ljubavlju vođenoj prema Srbiji. Nedostojno mi je da molim ljude da glasaju za mene. Mislim da sam izneo najbolji program. Ja to volim, ja to osećam, a glasanje je stvar odabira - dodao je Vacić.

