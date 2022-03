'ZATO ŠTO JE SRBIJA POČELA DA POBEĐUJE I U NAUCI' Srpski naučnik iz Švajcarske dolazi u Srbiju samo da bi glasao za Vučića!

Srpski genije iz Kragujevca Vladimir Cmiljanović, koji u svetu razvija vakcinu druge generacije protiv kovida, takozvanu "raketnu vakcinu", dolazi u Srbiju specijalno da bi podržao predsednika Aleksandra Vučića i listu Srpske napredne stranke na izborima u nedelju, 3. aprila.

Ovaj uspešni hemičar objašnjava da je jasno uvideo da su predsednik Vučić i Vlada Srbije dali konkretne rezultate.

- Dolazim iz Švajcarske u Srbiju da lično glasam za predsednika Vučića. Želim da svojim glasom podržim predsednika na izborima i omogućim Srbiji da hrabro nastavi dalje da se uspešno razvija u svim pravcima, kako u ekonomskom ili naučnom smislu, tako i u daljem razvoju nacionalne infrastrukture. Kao neko ko je poslednje 22 godine proveo u inostranstvu a ipak redovno pratio razvoj svoje zemlje, uvideo sam jasno da je predsednik Vučić sa njegovom vladom dao konkretne rezultate - poručuje naš uspešni naučnik.

Govoreći o konkretnim rezultatima koje je uočio, Cmiljanović na prvo mesto stavlja očuvanje mira na Balkanu i mudru neutralnu politiku koja nam je, kako ocenjuje, na zapadu izuzetno podigla rejting, a posebno u Švajcarskoj koja je majstor neutralne politike.

- Takođe, izgradnja državne infrastrukture, od puteva do fabrika i nacionalne pruge koji su doneli veliki broj novozaposlenih ljudi. Samim tim ekonomski standard je podignut na mnogo veći nivo nego ikada u Srbiji u poslednjih 30 godina. Treća stvar je sposobnost sadašnje vlade i posebno predsednika da u jako teškim situacijama reaguje na najbolji mogući način u interesu svoje zemlje. Na primer, kada niko u svetu nije imao nijednu vakcinu naša vlada je obezbedila svih pet vakcina i narod je mogao da izabere koju će da uzme. To nijedna zemlja u svetu nije uspela i to mu ne smemo zaboraviti, jer je takva reakcija i sposobnost izuzetno pozitivno uticala na očuvanje zdravlja naših građana. Četvrto je izgradnja novih bolničkih centara širom Srbije sa najsavremenijom medicinskom opremom na kojoj nam i Švajcarci zavide. Mene kao naučnika posebno raduje projekat BIO4 Kampus, novi naučno-istraživački centar na kome će se najmodernije naučne tehnologije razvijati u bliskoj saradnji sa našim univerzitetima i bioteh kompanijama - navodi Cmiljanović.

On posebno ističe i činjenicu da je Srbija već sada među vodećim silama na polju informativnih i digitalnih tehnologija.

- Ako spojite poslednje dve tačke, odnosno zdravstvo sa digitalnim tehnologijama na pametan način, onda to može dati Srbiji veliki ekonomski napredak. Švajcarska je mala zemlja bez prirodnih bogastava koje naša zemlja ima, njihovo bogatstvo je znanje, posebno na polju nauke. Mi smo imali Teslu i druge velike naučnike i nova generacija naših velikih naučnika se vraća u Srbiju. Želim još da spomenem da naš sport treba uvek da sjaji na svetskom nivou. Naša karataskinja Jovana Preković, naš teniser Novak Đoković ili altletičarka Ivana Vuleta su svetski prvaci. Želim da to tako i ostane. Zato ću glasati u nedelju. Živela naša prelepa zemlja i nas narod - poručio je Cmiljanović, spremajući se na put u domovinu i glasanje u nedelju.

Inače, Cmiljanović je generalni direktor kompanije Swiss Rockets i predsednik njenog Upravnog odbora. Kompanija je krajem 2020. godine objavila saopštenje na 11 svetskih jezika u kojem je objasnila detalje projekta razvoja "raketne vakcine". U njemu se navodi da je kompanija osnovala društvo ROCKETVAX, koje će razvijati vakcinu sledeće generacije za SARS-CoV-2, kao i da je brz razvoj efikasne i bezbedne vakcine glavni njihov prioritet.

O svom najznačajnijem projektu, Cmiljanović sada kaže da vakcina napreduje u velikim razmerama.

- Sa našom tehnologijom možemo od svakog opasnog virusa da napravimo bezopasni virus koga koristimo kao vakcinu koja će na prirodan način i najbolji mogući način trenira imunski sistem. Vakcina je nazalna sa potencijalom da funkcioniše za sve virusne varijante i sa zaštitom od minimum godinu dana. Planiramo da ove godine pokrenemo kliničke studije. Verujem svim svojim bićem u našu tehnologiju i želim da moja zemlja sa Švajcarskom bude prva koja će dobiti pristup vakcini - najavio je sagovornik.

Inače, Cmiljanović je radio na novom leku protiv pet različitih vrsta kancera koji se uspešno primenjuje i kod nas. Zajedno sa sestrom je osnovao kompaniju koja se bavi razvijanjem inovativnih lekova. Dobitnik je nagrade "Nikola Tesla" koja je dodeljena uglednim ličnostima iz dijaspore i regiona, koje su u različitim oblastima doprinele promovisanju Srbije i jačanju veza matice i Srba u regionu i svetu. Školovao se u u Nemačkoj, zatim u Švajcarskoj, gde je i sada. Nekadašnji je juniorski reprezentativac Srbije u rukometu.

