OBJAVLJENE KVOTE UOČI PREDSTOJEĆIH IZBORA! Kladionice: VUČIĆ SIGURNO OSVAJA 56 posto

Bukmejkeri nude kvotu 1,25 na to da će Vučić osvojiti 56,01% glasova. Na prethodnim izborima ovakva opklada se pokazivala kao najtačnija prognoza rezultata.

Aktuelni predsednik Srbije i lider SNS Aleksandar Vučić sigurno će osvojiti 56 odsto glasova u prvom krugu izbora u nedelju 3. aprila.

To je prognoza srpskih kladioničara, koji su juče objavili najnovije kvote uoči predstojećih izbora. Bukmejkeri tako nude kvotu od 1,25 na to da će Vučić osvojiti 56,01% glasova. To znači da se na uloženih 100 dinara isplaćuje 125 dinara, odnosno da je to, kladioničarskim žargonom rečeno, sigurica! Na gotovo svim prethodnim izborima ovakva opklada - kvota 1,25 - pokazivala se kao najtačnija prognoza rezultata.

Ponoš će biti drugi

Kladioničari su, nadalje, uvereni da će drugo mesto na predsedničkim izborima osvojiti Đilasov kandidat Zdravko Ponoš (15%), a za njim slede Milica Đurđević Stamenkovski ispred Zavetnika (3,1%), lider DSS Miloš Jovanović (3%), Biljana Stojković ispred koalicije "Moramo" (4,7%), lider Dveri Boško Obradović (1,5%)...

Komentarišući ove navode, politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže da kladionice imaju najveći mogući interes da ponude tačna predviđanja, koliko god je to moguće.

- Kladioničari retko kada greše, jer njihov ulog nije politički, već finansijski. Dakle, oni sigurno ne vole da gube svoj novac. Kladionice su izazov za Dragana Đilasa jer, ako veruje u svoja istraživanja, ja ga pozivam, evo, neka uloži mnogo novca, pa će dobiti još više. Štaviše, može bez ozbiljnih posledica da uloži mnogo novca i neku kladionicu "zatvori", ako baš veruje u snagu svojih istraživanja i interpretacija. Mislim da su kvote sasvim realne. Nikako ih ne treba potcenjivati - ističe Stanković.

Gledaju istraživanja

Politički analitičar Branko Radun ocenjuje da su kvote uglavnom veoma tačne, jer su bazirane na istraživanjima javnog mnenja koja rade najuglednije agencije.

- Kladionice se trude da budu što preciznije u svojim prognozama, jer od toga zavisi i koliko će da zarade. Kladionice naručuju, skupo plaćaju i pažljivo gledaju istraživanja analitičara i tako objavljuju kvote... Uglavnom, kvote su prilično realne i kladionice su do sada samo ponekad, veoma retko grešile u svojim procenama - naglašava Radun.

Republički izbori, prognoza kladionica * SNS (Aleksandar Vučić) 51,5 % * Ujedinjena Srbija (Dragan Đilas) 15,1% * SPS (Ivica Dačić) 7,7% * Moramo (Aleksandar Jovanović Ćuta) 4,7% * Zavetnici (Milica Đurđević) 3,1% * NADA (Miloš Jovanović) 3,05% * Suverenisti (Saša Radulović) 2,85% * Patriotski blok (Boško Obradović) 1,55% * SRS (Vojislav Šešelj) 1,43% * Ajmo ljudi (Boris Tadić) 1,3%

