'DEMOKRATE PRED NOVIM PORAZOM PRIŽELJKUJU KRAH SRPSKE PRIVREDE!' GO SNS Novi Sad: Krstonošić se odlučio za potez očajnika!

Koliko čovek može biti jadan i očajan, dokazuje saopštenje koje je medijima danas uputio predsednik Gradskog odbora Demokratske stranke u Novom Sadu Veljko Krstonošić.

Svestan ubedljivog poraza koji opoziciju čeka u nedelju 3.aprila, odlučio se za potez očajnika i pokušao da izmišljotinama o krizi u fabrici „Lir“, gde 2500 radnika obezbeđuje egzistenciju za svoje porodice, poseje strah među njima. Krstonošić, jedan od najvećih demagoga i prevaranata u redovima žutih lopova radi ono što jedino zna – lažima o tome kako „Lir“ navodno ne radi zbog rata u Ukrajini i kako mu preti zatvaranje, pokušava da namami glasove 2500 zaposlenih, kao i simpatije članova njihovih porodica i prijatelja.

Gradski odbor Srpske napredne stranke poručuje Krstonošiću, koji je sa svojim istomišljenicima bio ne samo protiv dolaska „Lira“ i svih ostalih investitora u Novi Sad, da mu ni ovoga puta neće uspeti kampanja zasnovana na lažima i mržnji prema Novom Sadu i Novosađanima. Od ponovnog uspostavljanja višestranačja u Srbiji, Demokratska stranka je u Novom Sadu vladala 12 godina i tokom čitava tri mandata nije uspela da dovede ni jednog jedinog domaćeg ili stranog investitora. Naprotiv. Žuta banda, sada razjedinjena na bezbroj strančica i udruženja građana, ostaće upamćena jedino po aferama.

Za razliku od njih, Srpska napredna stranka čini sve, a građani to najbolje znaju, da ponudi bolje uslove investitorima od zemalja u regionu i da na taj način učini zemlju i narod bogatijim. I u današnjem saopštenju, predsednik GO DS Veljko Krstonošić spominje ulaganje novca u opremanje zemljišta i subvencije kompanijama za nova radna mesta. To je samo jedna od stvari u kojima se razlikujemo od vas. Mi se borimo za svako radno mesto, za svakog novog investitora, za veći ekonomski razvoj Srbije.

A vi priželjkujete ekonomski krah srpske privrede, kako bi vam se eventualno ukazala šansa za povratak na vlast i nove krađe i afere. Srpska privreda preživela je krizu izazvanu pandemijom korone, preživeće i krizu u Ukrajini, a najveći uspeh je što je preživela i dosovsku vlast od 2000. do 2012.g. Taj lopovluk ipak je bio najveće iskušenje za našu privredu i građane.

Zato Srpska napredna stranka i ovoga puta poručuje Krstonošiću, Đilasu, Jeremiću i ostaloj žutoj bratiji, da se pripreme za još jedan, ovoga puta najbolniji izborni poraz.