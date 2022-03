'NE POSTOJI VEĆA ČAST I PONOS NEGO BITI PREDSEDNIK OVE PRELEPE ZEMLJE!' Vučić: Srbija će biti fantastično mesto sa mnogo fabrika!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ističe da je pet godina bio najponosniji čovek na svetu, i da "ne postoji veća čast i ponos biti predsednik ove prelepe zemlje".

- Verujem da ćemo i na ovim izborima pobediti i to bi bilo prvi put posle Baje Pašića da je neko toliko biran. Za pet godina imaćemo prugu do Subotice, a biće završena nadam se brza pruga do Niša. Imaćemo auto-put i prugu do Crne Gore. Imaćemo preko Toplice auto-put do Prištine i Gračanice. Plate će biti mnogo više. Srbija će biti fantastično mesto sa mnogo fabrika - rekao je Vučić večeras.