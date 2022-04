UŽIVO IZBORNA NOĆ NA TV PINK I PINK.RS! Milovanović saopštio prve nezvanične rezultate!

PROGRAM TV PINK PRATITE UŽIVO OVDE!

21:20 - PRVI NEZVANIČNI REZULTATI!

Milovanović iz Srpskog telegrafa je rekao u emisiji TV Pink kako je Aleksandar Vučić, prema njegovim nezvaničnim informacijama, na 25 odsto obrađenog uzorka, dobio 61 odsto, dok je drugi Zdravko Ponoš sa 16 odsto glasova.

21:10 - Milovanović: Sve vreme se pravi atmosfera nepravilnosti

Saša Milovanović, direktor "Srpskog telegrafa" rekao je da još uvek rezultati stižu iz dijaspore, gde je Malta osvojila preko 40 odsto glasova. Kako je dodao, važno je napomenuti da su neka biračka mesta još uvek otvorena.

- Na ovim medijima tajkunskim, vi imate informaciju da je jedno biračko mesto zatvoreno, i od toga prave priču da ljudima ne daju da se glasa - rekao je Milovanović.

Kako kaže, u pitanju je priča poznata već mesecima unazad, a to je da će tajkunski mediji biti nezadovoljni rezultatima izbora.

21:00 - SPS očekuje bolje rezultate nego 2020. godine

U štabu SPS nema napetosti, kaže reporterka Pinka, a lider SPS Ivica Dačić, kao i funkcioneri, odavno je prisutan.

Zasad nema informacija o tome kada bi Dačić mogao da se obrati, a u štabu, kako kažu, očekuju bolje rezultate nego 2020. godine.

20:49 - Posle 21 sat očekuje se obraćanje lidera SNS

Obraćanje lidera SNS Aleksandra Vučića očekuje se nešto posle 21 sat, odnosno posle pristizanja privih reprezentativnih rezultata.

Vučić je već stigao u sedište SNS na Novom Beogradu, a tamo je i veliki broj medija, kako domaćih, tako i regionalnih i svetskih.

20:43 - Bokan i Vučićević o zabrani ekipi Pinka da uđe u štab koalicije "Moramo"

Bokan je rekao da postoji politički rasizam, gde neke opcije vređaju deo birača, ismevaju ih, nazivaju ih sendvičarima. - To je ta njihova demokratija. To je politički rasizam u kom se određeni glasači smatraju retardiranim, sendvičarima i vređaju se od strane nekih drugih opcija, to je suprotno demokratiji - rekao je Bokan. - To što je zabranjeno da uđe, govori sve! U štab SNS je došao ko je hteo, a u štab koalicije "Moramo" Pink nije mogao da uđe. To govori sve o jednima i o drugima - rekao je Vučićević.