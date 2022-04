VUČIĆ ŽAKLINI TATALOVIĆ SA N1: Nasmejte se, sigurna ruka vas vodi kroz istoriju!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovarao je večeras na pitanja novinara nakon obraćanja u štabu SNS.

Njega je novinarka televizije N1 Žaklina Tatalović pitala zašto saopštava svoje rezultate izbora.

- Mi imamo svoj štab, i na ozbiljan način se bavimo politikom. Ti ljudi časno rade svoj posao. Mi vas obaveštavamo kakvi su rezultati, a prihvatamo ono što je rekao RIK. Problem je u tome što vi ne poznajete zakon. RIK ima 96 sati vremena. Zašto se njima ne žuri. Gospoda ne moraju da rade u ponoć, a mi moramo. I izaći će oni sa rezultatima, svaki put na svim izborima. Ja učestvujem od 1993, i uvek je ovako bilo - rekao je predsednik.

Predsednik je na pitanje novinarke iste televizije rekao da je izlaženje iz frižidera omogućilo da dobije 60 odsto glasova, i to u prvom krugu.

- To oko frižidera. Pomenuli ste Vranje. Ja sam tamo osvojio 70 odsto glasova. Ti ljudi najbolje znaju ko za njih radi. U tom Vranju smo uradili auto-put posle 70 godina. Doveli investitore, gradimo bolnice i stadion, napravili stanove za bezbednjake. Ja sam gubio, ili nisam pobeđivao, samo tamo gde žive najbogatiji. A tamo gde žive siromašni i srednja klasa, tamo uvek ubedljivo pobeđujemo. A to je zato što ti ljudi najbolje znaju kako je bilo juče, kolika im je bila plata pre 10 godina, a kolika je sada - rekao je on, i rekao da neće dozvoliti nikome da mu pokvari raspoloženje.

- Oraspoložite se, sigurna ruka vas vodi kroz istoriju - rekao je predsednik, na šta su okupljeni skandirali "Pobeda, pobeda!".