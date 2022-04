OVAKO SU GLASALI SRBI PRE 200 GODINA: Ogromna grupa građana NIJE imala pravo glasa - EVO I KOJA

Izbori u Srbiji imaju dugu tradiciju. Održavaju se još od početka 19. veka, a prvih decenija od njihovog uvođenja zapravo bila reč samo o zamecima demokratije i izbornog prava.

U početku poslanici u Skupštini nisu birani glasanjem, već su bili pozivani od strane vladara.

Skupštine su se tada održavale pod vedrim nebom, a prisustvovalo im je i po nekoliko hiljada ljudi.

Na jednoj od njih, održanoj 2. februara 1835. godine donet je i prvi srpski ustav – Sretenjski.

In Serbia, slavery was constitutionally abolished already in 1835 (see Sretenjski Ustav, chapter 11, article 118)!

Respect!#EqualityForAll #Equality #Constitution pic.twitter.com/icUthniBS9