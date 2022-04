Bivši obaveštajac Boža Spasić, kaže da je Vučić na ovim izborima pokazao neverovatnost i neprikosnovenost u svakom smislu.

- Vi imate pravog političara, i tu džaba analitičari govore o tome, on je neverovatan političar koji ima svoju harizmu. Ono što moram da primetim je to da ga kolege nisu baš pratile na način na koji je trebalo na tim kampanjama. Šta je on sve izneo, on je više reklamirao stranku, rezultate, a nijednog momenta nije govorio o sebi - rekao je Spasić.

Kako je dodao, opozicija sada treba da shvati da se u kampanju ne ide napadima na druge.

- Vučić je hranio Srbiju istinom, pričalo se o delima, miru i stabilnosti - naveo je Spasić.

Govoreći o napadima na Srbiju, Spasić navodi da svi znaju da Vučića niko ne može da pobedi, ali da su na sve načine pokušavali da umanje procente.

- Oni žele da izvuku te cigle na kojima se temelji Vučićeva snaga - rekao je Spasić.

Pukovnik u penziji Ljuban Karan kaže da je u jednom trenutku brinuo da će za vreme izbora biti nereda od strane opozicije, dodajući da je sumnjao na veze sa kriminalcima i međunarodnim faktorom.

- Oni se ustežu da krenu u novi "Majdan", jer su procenili da to sada nije bilo moguće. Ovde "Majdan" nije moguć, jer smo mi taj film gledali. Obojene revolucije su već vežbane na našem terenu - dodao je.

Karan je istakao da je reč "otpor" u našem narodu zloupotrebljena. Ovog puta, kako kaže, ne treba zanemariti priželjkivanja opozicije, iako ih za vreme izbora na sreću, nije bilo.

- Srbija ne odgovara Zapadu koji od nas traži da se svrstamo na jednu stranu - dodao je Karan.

Govoreći o sportu, Karan kaže da naši sportisti na žalost, i oni trpe napade zbog prevelike mržnje upućene Srbiji koja pokušava da vodi mirnu politiku.

