JOVANOVIĆ: Neozbiljno razgovarati o koalicijama pre konačnih rezultata

Predsednik Demokratske stranke Srbije Miloš Jovanović kaže da nije učestvovao u razgovorima o postizbornoj koaliciji za formiranje vlasti u Beogradu, i da bi to bilo neozbiljno pre konačnih rezultata izbora za gradsku skupštinu, ali da oni idu ka opozicionom statusu.

On je za Tanjug rekao da su predstavnici koalicije NADA, koju predvodi, bili na sastanku opozicije povodom gradskih izbora, gde se, kako je naveo, razgovaralo o tehničkim stvarima, o prigovorima i rokovima za njih, i na koliko biračkih mesta valja ponoviti izbore i da li je bilo nekih nepravilnosti.

On je naglasio i da su u toku izbornog dana i noći svi u suštini već znali da nije bilo većih nepravilnosti koji bi mogli da ugroze legitimitet izbora.

"Rešeno je da se na pet biračkih mesta ponove gradski izbori, to je nekih 7.000 glasova, i nema tu neke velike rasprave, važnija je konstatacija da se Beograd podelio", izjavio je Jovanović.

On je rekao i da onaj ko bude mogao, kako je formulisao, da "namakne većinu",a po njegovom mišljenju tome je bliža dosadašnja vladajuća koalicija, neće imati lak posao da vodi grad sa takvom minimalnom većinom.

Lider DSS-a je podržao stav predsednika Stranke slobode i pravde (ŠP) Dragana Ðilasa, koji je izjavio da je spreman da razgovara predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, kao nešto "prilično odgovorno i normalno" i naglasio da u tome treba da učestvuju svi relevantni politički činioci u novoj gradskoj skupštini kako bi se spustile tenzije.

Na pitanje da li je koalicija koju predvodi taj "tas na vagi", koji može da opredeli novu vladajuću koaliciju i da li zbog toga oseća posebnu odgovornost, Jovanović je rekao da iako su se tome nadali, to se nije desilo, ali da svakako mogu da budu jedan od odlučujućih faktora zbog koalicionog potencijala koji poseduju.

"Idemo ka opozicionom statusu u Gradskoj skupštini i Narodnoj skupštini Republike Srbije ,ne zato što mi volimo da budemo opozicija, mi smo ostvarili dobar rezultat, ali on nije toliko dobar da možemo da suštinski utičemo na političke odluke i sprovodimo naš program", naglasio je Jovanović.

On je rekao da su građani na izborima ipak potvrdili dosadašnju vladajuću većinu i da su ovo bili izbori kontinuiteta, a da su dve stranke koje su okosnica vlasti od 2012. dobile najveće poverenje i da je logično da one nastave tu saradnju za šta imaju dovoljnu većinu.

"One mogu to malo da to obogate,da začine ali nije nam ideja da budemo začin ili šlag na torti već da možemo zaista da utičemo,a to dolazi od građana,treba nam više njihovog poverenja u narednom periodu", poručio je lider DSS-a, uz napomenu da je na osnovu svega navedenog logično da se za svoje ideje bore u narednom periodu kao opozicija.