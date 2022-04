ČESTITKE PREDSEDNIKU IZ SAUDIJSKE ARABIJE I MAROKA: Vučiću želimo uspeh, srpskom narodu napredak (FOTO)

Kralj Salman je poželeo Vučiću uspeh, a srpskom narodu napredak.

Svoju čestitku objavili su i na Tviteru.

The Custodian of the Two Holy Mosques @KingSalman and HRH Crown Prince Mohammed bin Salman congratulate the President of #Serbia H.E @avucic on being Re-elected. pic.twitter.com/1KOa9MVdPx

Kralj Maroka Muhamed VI uputio je takođe čestitku Vučiću povodom ponovnog izbora za predsednika Republike Srbije.

Izrazio je poštovanje zbog prijateljskih veza dve zemlje i potvrdio svoju rešenost da zajedno sa Vučićem radi na daljem razvoju bilateralne saradnje.

🔴 His Majesty King Mohammed VI has sent a congratulatory message to His Excellency Mr. Aleksandar Vucic on his re-election as President of the Republic of Serbia.https://t.co/yt36TlNG0V@MFASerbia@Marocdiplo_EN pic.twitter.com/iOrS7sSdqk